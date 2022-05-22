Ретро-машины проедут 1,5 тысячи километров по Чуйскому тракту

11 июня в Барнауле стартует ретро автопробег, посвященный 100-летию Чуйского тракта. Участники за шесть дней преодолеют 1,5 тыс. километров, пишет ТАСС.

Автомобилисты также проедут по местам, где раньше пролегала легендарная трасса.

«Ведется подготовка к пробегу на ретроавтомобилях по старому и современному Чуйскому тракту. Пробег называется „Колесо истории 2022“. Мы его организуем совместно с представителями клуба старинной и редкой техники „Самоход“. Автопробег начнется 11 июня, и участникам предстоит преодолеть около 1,5 тыс. км по тракту от Барнаула в Алтайском крае до Кош-Агача в Республике Алтай», — рассказал начальник управления Алтайского края по туризму Евгений Дешевых.

Старт будет дан от библиотеки им. Шишкова. Место выбрано не случайно — ведь исследователь и писатель Вячеслав Шишков проводил масштабные изыскательские работы при строительстве Чуйского тракта.

Также в честь 100-летия Чуйского тракта выпустят памятную серебряную монету.

Вековой юбилей отметят и открытием после реконструкции двух расширенных участков Чуйского тракта. В летний период по трассе за сутки проезжают около 43 тыс. автомобилей.