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Автоновости

Ретро-машины проедут 1,5 тысячи километров по Чуйскому тракту

11 июня в Барнауле стартует ретро автопробег, посвященный 100-летию Чуйского тракта. Участники за шесть дней преодолеют 1,5 тыс. километров, пишет ТАСС.

Отремонтированный Чуйский тракт.
Отремонтированный Чуйский тракт.
uprdoraltay.ru

Автомобилисты также проедут по местам, где раньше пролегала легендарная трасса.

«Ведется подготовка к пробегу на ретроавтомобилях по старому и современному Чуйскому тракту. Пробег называется „Колесо истории 2022“. Мы его организуем совместно с представителями клуба старинной и редкой техники „Самоход“. Автопробег начнется 11 июня, и участникам предстоит преодолеть около 1,5 тыс. км по тракту от Барнаула в Алтайском крае до Кош-Агача в Республике Алтай», — рассказал начальник управления Алтайского края по туризму Евгений Дешевых.

Старт будет дан от библиотеки им. Шишкова. Место выбрано не случайно — ведь исследователь и писатель Вячеслав Шишков проводил масштабные изыскательские работы при строительстве Чуйского тракта.

Также в честь 100-летия Чуйского тракта выпустят памятную серебряную монету.

Вековой юбилей отметят и открытием после реконструкции двух расширенных участков Чуйского тракта. В летний период по трассе за сутки проезжают около 43 тыс. автомобилей.

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