12 мая в Улаганском районе Республики Алтай на Чуйском тракте произошло серьезное ДТП с пострадавшими.

Два человека пострадали в аварии на Чуйском тракте

По предварительным данным, 48-летний местный житель, управляя автомобилем «Toyota Caldina» в состоянии алкогольного опьянения, при движении со стороны села Чибит в сторону села Белый-Бом Онгудайского района не справился с управлением на повороте и опрокинул автомобиль.

В результате ДТП пострадал водитель и 54-летний пассажир, они были доставлены в больницу.

В отношении водителя вынесено определение о возбуждении административного дела, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

Ранее бийчанин без прав устроил ночью ДТП с автобусом. Трое человек погибли.