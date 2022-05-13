Два человека пострадали в аварии на Чуйском тракте

По предварительным данным, 48-летний местный житель, управляя автомобилем «Toyota Caldina» в состоянии алкогольного опьянения, при движении со стороны села Чибит в сторону села Белый-Бом Онгудайского района не справился с управлением на повороте и опрокинул автомобиль.
В результате ДТП пострадал водитель и 54-летний пассажир, они были доставлены в больницу.
В отношении водителя вынесено определение о возбуждении административного дела, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.
Ранее бийчанин без прав устроил ночью ДТП с автобусом. Трое человек погибли.