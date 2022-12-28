28 декабря
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Автоновости

Стало известно, как в Новый год будет работать общественный транспорт в Барнауле

Администрация Барнаула опубликовала расписание на праздничные новогодние дни.

Общественный транспорт. Троллейбус.
Общественный транспорт. Троллейбус.
СС0

31 декабря общественный транспорт будет ходить по расписанию выходного дня.

1 января утренние рейсы и плановые автобусы сократят на 60%.

2 января работа будет организована по расписанию выходного дня с сокращением планового количества автобусов на 50%.

С 3 по 8 января общественный транспорт будет работать по расписанию выходного дня.

«Также в праздники будет организовано круглосуточное дежурство аварийных бригад, усилен контроль за своевременной очисткой от снега и наледи подъездных дорог, трамвайных путей, переездов, разворотных колец, конечных пунктов», — говорится в сообщении.

Ранее барнаульцы заметили, что у них уже начали снимать 30 рублей за проезд.

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