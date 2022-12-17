17 декабря
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Усиления контроля за работой автобусов в вечернее время потребовали власти Барнаула

За исполнение вечерних рейсов общественного транспорта в городе перевозчикам поручили усилить контроль. Об этом сообщают в мэрии.

Остановка.
Остановка.
Анна Зайкова.

По причине выявленных грубых нарушений по исполнению графика работы автобусов по вечерам в ведомстве провели совещание.

Зампредседателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Валерий Ведяшкин отмечает, что ситуация остается неудовлетворительной.

Как показывают данные мониторинга, исполнение своевременных перевозок во многих маршрутах в вечернее время суток не соблюдается.

В свою очередь перевозчики объяснили с чем связаны нарушения, но в пресс-службе горадминистрации их доводы не привели.

Ранее, на сколько подорожает проезд в Барнауле, и что еще изменится — в материале altapress.ru.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость