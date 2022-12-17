Усиления контроля за работой автобусов в вечернее время потребовали власти Барнаула

По причине выявленных грубых нарушений по исполнению графика работы автобусов по вечерам в ведомстве провели совещание.
Зампредседателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Валерий Ведяшкин отмечает, что ситуация остается неудовлетворительной.
Как показывают данные мониторинга, исполнение своевременных перевозок во многих маршрутах в вечернее время суток не соблюдается.
В свою очередь перевозчики объяснили с чем связаны нарушения, но в пресс-службе горадминистрации их доводы не привели.
Ранее, на сколько подорожает проезд в Барнауле, и что еще изменится — в материале altapress.ru.
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