В связи с повышением цен на проезд на Алтае возбудили дело

Из-за повышения стоимости проезда в транспорте Рубцовска УФАС по Алтайскому краю возбудило дело. Поводом стало обращение депутата АКЗС, коммуниста Андрея Чернобая, сообщает в Telegram-канале пресс-служба КПРФ.

По своим маршрутам три перевозчика подняли стоимость проезда до 30 рублей с 1 ноября. Их подозревают в сговоре.

Дело завели из-за возможных нарушений закона «О защите конкуренции» и рассмотрят 25 января.

До этого времени указанные лица должны предоставить в комиссию расчеты, данные о пассажиропотоке и транспорте для перевозок.

Как пообещал депутат Чернобай, о результатах он сообщит после рассмотрения дела.

Ранее новую стоимость проезда в общественном транспорте определили в Барнауле.

На сколько подорожает проезд в Барнауле, и что еще изменится — в материале altapress.ru.