В связи с повышением цен на проезд на Алтае возбудили дело

По своим маршрутам три перевозчика подняли стоимость проезда до 30 рублей с 1 ноября. Их подозревают в сговоре.
Дело завели из-за возможных нарушений закона «О защите конкуренции» и рассмотрят 25 января.
До этого времени указанные лица должны предоставить в комиссию расчеты, данные о пассажиропотоке и транспорте для перевозок.
Как пообещал депутат Чернобай, о результатах он сообщит после рассмотрения дела.
Ранее новую стоимость проезда в общественном транспорте определили в Барнауле.
На сколько подорожает проезд в Барнауле, и что еще изменится — в материале altapress.ru.
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