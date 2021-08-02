Стало известно, когда кортеж Путина будет ездить на водороде

Мантуров отметил, что выпуск первого серийного образца, работающего на водородном топливе, случится к 2024 году.
Он напомнил, что сегодня Aurus обладает несколькими вариантами силовых установок, включая гибридную.
«Дальнейшее движение — это и использование более мощных батарей электрических двигателей, и комбинированных, в том числе с использованием водородных элементов», — заявил Мантуров.
По его словам, уже в 2024 году «водородный Aurus» будут поставлять на рынок.
Ранее британская газета Daily Mail сравнила автомобили двух президентов — Aurus Владимира Путина и «Зверя» Джо Байдена.
Кстати, весной 2021 года кортеж президента России Владимира Путина пополнился новым эффектным электромотоциклом.