Стало известно, когда кортеж Путина будет ездить на водороде

Глава Минпромторга Денис Мантуров назвал РБК планируемый срок создания премиум-автомобиля Aurus, который будет работать на водороде.

За рулем «Ауруса» Владимир Путин проехал по новому участку автодороги «Таврида».

Мантуров отметил, что выпуск первого серийного образца, работающего на водородном топливе, случится к 2024 году.

Он напомнил, что сегодня Aurus обладает несколькими вариантами силовых установок, включая гибридную.

«Дальнейшее движение — это и использование более мощных батарей электрических двигателей, и комбинированных, в том числе с использованием водородных элементов», — заявил Мантуров.

По его словам, уже в 2024 году «водородный Aurus» будут поставлять на рынок.

Ранее британская газета Daily Mail сравнила автомобили двух президентов — Aurus Владимира Путина и «Зверя» Джо Байдена.

Кстати, весной 2021 года кортеж президента России Владимира Путина пополнился новым эффектным электромотоциклом.