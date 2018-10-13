Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 октября 10°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Автоновости
244

Старый мост в Барнауле на несколько часов закроют для транспорта

В Барнауле 14 октября на несколько часов закроют движение автомобилей по Старому коммунальному мосту, сообщает ФКУ Упрдор «Алтай».

Ямы на съезде со старого моста в сторону Новоалтайска
Ямы на съезде со старого моста в сторону Новоалтайска
altapress.ru

Проезд по мосту будет закрыт ранним утром в воскресенье с 5 до 7 часов. Ограничения связаны с проведением дорожных работ. На месте также будут работать сотрудники ГИБДД.

Водителей просят планировать поездки заранее.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
PDA
Email подписка