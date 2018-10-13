Старый мост в Барнауле на несколько часов закроют для транспорта

Проезд по мосту будет закрыт ранним утром в воскресенье с 5 до 7 часов. Ограничения связаны с проведением дорожных работ. На месте также будут работать сотрудники ГИБДД.
Водителей просят планировать поездки заранее.
В Барнауле 14 октября на несколько часов закроют движение автомобилей по Старому коммунальному мосту, сообщает ФКУ Упрдор «Алтай».
Проезд по мосту будет закрыт ранним утром в воскресенье с 5 до 7 часов. Ограничения связаны с проведением дорожных работ. На месте также будут работать сотрудники ГИБДД.
Водителей просят планировать поездки заранее.
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