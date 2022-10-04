5 октября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Автоновости

Стоимость проезда по платным трассам хотят увеличить в России

Стоимость проезда по платным трассам для легковушек хотят повысить в России, пишет «Коммерсантъ».

Трасса, дорога, водитель.
Трасса, дорога, водитель.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Оплату проезда по государственным трассам ввели после их реконструкции. В частности, это относится к М-1 «Беларусь», М-4 «Дон» и М-3 «Украина».

Максимальный тариф планируют повысить от 3 до 5 рублей за 1 км.

На новых трассах, таких как Центральная кольцевая автодорога или М-12 Москва — Казань, максимальная стоимость проезда вырастет с 3 до 8 рублей.

Постановление не коснется платных участков дорог М-11 «Нева» 15−58-й км и северный обход Одинцово.

Изменение тарифов связано с увеличением себестоимости строительства дорог в среднем на 12%.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость