Стоимость проезда по платным трассам хотят увеличить в России

Стоимость проезда по платным трассам для легковушек хотят повысить в России, пишет «Коммерсантъ».

Оплату проезда по государственным трассам ввели после их реконструкции. В частности, это относится к М-1 «Беларусь», М-4 «Дон» и М-3 «Украина».

Максимальный тариф планируют повысить от 3 до 5 рублей за 1 км.

На новых трассах, таких как Центральная кольцевая автодорога или М-12 Москва — Казань, максимальная стоимость проезда вырастет с 3 до 8 рублей.

Постановление не коснется платных участков дорог М-11 «Нева» 15−58-й км и северный обход Одинцово.

Изменение тарифов связано с увеличением себестоимости строительства дорог в среднем на 12%.