Стоимость проезда в городском транспорте могут привязать ко времени суток

Тарифы на проезд в общественном транспорте могут стать «плавающими» или «динамическими». Это поможет экономить на проезде пенсионерам и домохозяйкам, а также тем, кто передвигается в дневные часы — уверены специалисты Минтранса.

Снижение тарифов в часы наименьшей востребованности трамваев и троллейбусов и повышение в часы пик, принесет наибольший экономический эффект, считают эксперты. Муниципалитеты при этом получат возможность решить транспортные проблемы и снизить пассажиропоток в вечерние и утренние часы. При этом ведомство не уточняет детали реализации идеи, пишут «Известия».

Проезд в полупустом транспорте

Специалисты видят ситуацию так: многие, кто по привычке пользуются транспортом в часы пик, теоретически смогут перенести время поездок на другое время, если ощутят от этого выгоду. Для этого стоимость билетов в часы, когда транспорт ходит полупустой, надо снизить. Практика является распространенной в других странах.

Часы пик и качество перевозок

Однако авторы идеи расходятся во мнении, насколько возможно реализовать идею с повышением проезда в часы пик, чтобы не вызвать недовольства граждан. При повышении цены проезда нужно что-то предложить взамен для тех, кто не имеет возможности ездить в другое время, например повысить качество перевозок, пишет ura.ru. На это готовы пойти далеко не во всех регионах и муниципалитетах, особенно если учесть, что скидка при стоимости проезда в 20 рублей по дневному тарифу будет составлять около 4 рублей.

Биометрические комплексы

Ранее сообщалось, что Минстрой предложил внедрить на общественном транспорте в российских городах биометрические комплексы распознавания лиц. С ее помощью хотят брать с пассажиров оплату.

Но прежде чиновники Минстроя планируют поехать в Китай и лично посмотреть, как работает эта система там.