Суд лишил барнаульского перевозчика права работать на маршруте №120

По закону, перевозчика можно лишить маршрута, если он в течение двух месяцев выполняет менее 90% от положенного числа рейсов. По данным диспетчерской муниципального "Центртранса", с апреля по сентябрь 2017 года у Фрея на маршруте № 120 этот показатель был в пределах от 69% до 78%. На этом основании транспортные чиновники Барнаула обратились в суд с требованием лишить предпринимателя свидетельства на маршрут.

В ответ Фрей заявил, что чиновники должны доказать, что нарушения регулярности были каждый день в течение двух месяцев. Однако суд этот довод не принял.

Разбирательство в арбитраже длилось более семи месяцев. Решение в законную силу еще не вступило. У Фрея есть право его обжаловать.

Если решение суда вступит в силу, чиновники объявят тендер и найдут на маршрут №120 нового перевозчика. Пока с ним не заключат контракт, возить пассажиров будет предыдущий предприниматель, то есть Георгий Фрей.

Справка

Маршрут автобуса №120: ул.Мамонтова - ул.Новосибирская - ул.Дальняя - ул.Трактовая - ул.Попова - Павловский тракт - ул.Георгиева - ул.50-лет СССР - ул.Островского - ул.Сухэ-Батора - ул.Малахова - ул.Эмилии Алексеевой - ул.Западная 1-я - ул. Германа Титова - пр.Ленина – пр.Космонавтов; в обратном направлении: пр.Космонавтов - ул.Ленина - ул. Германа Титова - ул.Малахова, далее - по маршруту.

Факт

Георгий Фрей также обслуживает пассажиров на барнаульских маршрутах №47 и №76.

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