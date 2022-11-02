Трассу временно перекрыли в Алтайском крае из-за движения военных

Движение ограничили на участке «ЗАТО Сибирский — а/д Р-256 „Чуйский тракт“ — н.п. Б. Ключи». Трассу перекрыли с 12:35 до 14:00.
Водителей просят быть внимательными и заранее обдумывать маршрут.
Участок Чуйского тракта перекрыли в Алтайском крае из-за движения военных колонн 2 ноября, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Движение ограничили на участке «ЗАТО Сибирский — а/д Р-256 „Чуйский тракт“ — н.п. Б. Ключи». Трассу перекрыли с 12:35 до 14:00.
Водителей просят быть внимательными и заранее обдумывать маршрут.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter