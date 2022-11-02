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Автоновости

Трассу временно перекрыли в Алтайском крае из-за движения военных

Участок Чуйского тракта перекрыли в Алтайском крае из-за движения военных колонн 2 ноября, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Пробка на Чуйском тракте
Пробка на Чуйском тракте
Барнаул 22

Движение ограничили на участке «ЗАТО Сибирский — а/д Р-256 „Чуйский тракт“ — н.п. Б. Ключи». Трассу перекрыли с 12:35 до 14:00.

Водителей просят быть внимательными и заранее обдумывать маршрут.

Ранее в Барнауле перекрыли пр. Социалистический.

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