Три иномарки столкнулись в Барнауле

В Госавтоинспекции по Барнаулу altapress.ru подтвердили факт аварии. На месте работают сотрудники ГИБДД.
Подробная информация будет позднее, добавили в ведомстве.
В Барнауле 21 июня три иномарки столкнулись в районе пересечения малого Павловского тракта и улицы Ускова. Фотографии с места аварии опубликовали в группе «Инцидент Барнаул».
В Госавтоинспекции по Барнаулу altapress.ru подтвердили факт аварии. На месте работают сотрудники ГИБДД.
Подробная информация будет позднее, добавили в ведомстве.
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