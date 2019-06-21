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Автоновости

Три иномарки столкнулись в Барнауле

В Барнауле 21 июня три иномарки столкнулись в районе пересечения малого Павловского тракта и улицы Ускова. Фотографии с места аварии опубликовали в группе «Инцидент Барнаул».

ДТП на малом Павловском тракте 21 июня.
ДТП на малом Павловском тракте 21 июня.
"Инцидент Барнаул".

В Госавтоинспекции по Барнаулу altapress.ru подтвердили факт аварии. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Подробная информация будет позднее, добавили в ведомстве.

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