В Камне-на-Оби 26 июня столкнулись автомобили Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Vista Ardeo, пишут "Каменске известия".
В алтайском городе в жестком ДТП опрокинулась Toyota Land Cruiser, пострадала женщина. Фото : izvestiy-kamen.ru.
В алтайском городе в жестком ДТП опрокинулась Toyota Land Cruiser, пострадала женщина. Фото : izvestiy-kamen.ru.
В алтайском городе в жестком ДТП опрокинулась Toyota Land Cruiser, пострадала женщина. Фото : izvestiy-kamen.ru.
В алтайском городе в жестком ДТП опрокинулась Toyota Land Cruiser, пострадала женщина. Фото : izvestiy-kamen.ru.
ДТП произошло на Новоярковском тракте. От жесткого удара автомобиль Toyota Land Cruiser Prado опрокинулся. Toyota Vista Ardeo также получила серьезные повреждения. У машины смяло переднюю часть.
По предварительной информации, в ДТП пострадала женщина. Ее увезли в больницу.
В пресс-службе ГИБДД по Алтайскому краю altapress.ru сообщили, что к ним не поступала информация об этом ДТП.
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