В алтайском городе в жестком ДТП опрокинулась Toyota Land Cruiser, пострадала женщина. Фото : izvestiy-kamen.ru. В алтайском городе в жестком ДТП опрокинулась Toyota Land Cruiser, пострадала женщина. Фото : izvestiy-kamen.ru. В алтайском городе в жестком ДТП опрокинулась Toyota Land Cruiser, пострадала женщина. Фото : izvestiy-kamen.ru. В алтайском городе в жестком ДТП опрокинулась Toyota Land Cruiser, пострадала женщина. Фото : izvestiy-kamen.ru.

ДТП произошло на Новоярковском тракте. От жесткого удара автомобиль Toyota Land Cruiser Prado опрокинулся. Toyota Vista Ardeo также получила серьезные повреждения. У машины смяло переднюю часть.

По предварительной информации, в ДТП пострадала женщина. Ее увезли в больницу.

В пресс-службе ГИБДД по Алтайскому краю altapress.ru сообщили, что к ним не поступала информация об этом ДТП.

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