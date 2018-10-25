В Алтайском крае из-за ДТП перевернулся грузовик и перегородил дорогу

ДТП произошло на трассе Новосибирск — Барнаул, в районе села Озерки. В пресс-службе ГИБДД Алтайского края altapress.ru сообщили, что столкнулись автомобиль Toyota Wish и грузовик Mitsubishi Canter. По предварительной информации, водитель грузовика не уступил дорогу.
ДТП в Алтайском крае 25 октября.
Александр Шадрин в vk.com/barneos22
В результате столкновения автомобиль Mitsubishi Canter перевернулся. В ДТП пострадал водитель Toyota, его госпитализировали.
На месте работают сотрудники ГИБДД. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.