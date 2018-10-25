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В Алтайском крае из-за ДТП перевернулся грузовик и перегородил дорогу

В Алтайском крае 25 октября перевернулся грузовик Mitsubishi. Он перегородил проезжую часть, пишут очевидцы в группе «Барнаул 22».

ДТП в Алтайском крае 25 октября.
ДТП в Алтайском крае 25 октября.
Александр Шадрин в vk.com/barneos22

ДТП произошло на трассе Новосибирск — Барнаул, в районе села Озерки. В пресс-службе ГИБДД Алтайского края altapress.ru сообщили, что столкнулись автомобиль Toyota Wish и грузовик Mitsubishi Canter. По предварительной информации, водитель грузовика не уступил дорогу.

ДТП в Алтайском крае 25 октября.
ДТП в Алтайском крае 25 октября.
Александр Шадрин в vk.com/barneos22

В результате столкновения автомобиль Mitsubishi Canter перевернулся. В ДТП пострадал водитель Toyota, его госпитализировали.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.

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