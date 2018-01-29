Автоновости

В Алтайском крае перекроют дороги из-за военных колонн

Сегодня, 12:45.
Автоновости

Из-за движения военных колонн 29 и 30 января перекроют участки трассы в Алтайском крае, сообщает пресс-служба краевой ГИБДД.

Пробка на выезде из Барнаула, военные перекрыли трассу.
Пробка на выезде из Барнаула, военные перекрыли трассу. Фото : altapress.ru.

29 января:

  • с 21:40 до 00:40 30 января на участке автодороги "с. Полковниково — а/д "Р-256" полевой район (н.п. Контошино)";
  • с 21:50 до 00:50 30 января на участке дороги "с. Полковниково — а/д "Р-256" — полевой район (5 км. в сторону г. Барнаула от перекрестка на с. Полковниково);
  • с 22:00 до 1:00 30 января на участке дороги "с. Полковниково — а/д "Р-256" — полевой район (с. Налобиха);

30 января:

  • с 20:40 до 23:40 на участке дороги "полевой район (стела Колоски) — а/д ("Р-256" — Косиха) — а/д "Р-256" — полевой район (н.п. Украинский);
  • с 20:40 до 23:40 на участке дороги "полевой район (Кладбище) — а/д "Р-256" — Косиха — полевой район (н.п. Колоски);
  • с 20:40 до 23:40 на участке дороги "полевой район (Контошино) — а/д "Р-256" — полевой район (н.п. Косиха).

В ГИБДД просят водителей с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

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