В Алтайском крае перекроют дороги из-за военных колонн

Из-за движения военных колонн 29 и 30 января перекроют участки трассы в Алтайском крае, сообщает пресс-служба краевой ГИБДД.
29 января:
- с 21:40 до 00:40 30 января на участке автодороги "с. Полковниково — а/д "Р-256" полевой район (н.п. Контошино)";
- с 21:50 до 00:50 30 января на участке дороги "с. Полковниково — а/д "Р-256" — полевой район (5 км. в сторону г. Барнаула от перекрестка на с. Полковниково);
- с 22:00 до 1:00 30 января на участке дороги "с. Полковниково — а/д "Р-256" — полевой район (с. Налобиха);
30 января:
- с 20:40 до 23:40 на участке дороги "полевой район (стела Колоски) — а/д ("Р-256" — Косиха) — а/д "Р-256" — полевой район (н.п. Украинский);
- с 20:40 до 23:40 на участке дороги "полевой район (Кладбище) — а/д "Р-256" — Косиха — полевой район (н.п. Колоски);
- с 20:40 до 23:40 на участке дороги "полевой район (Контошино) — а/д "Р-256" — полевой район (н.п. Косиха).
В ГИБДД просят водителей с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.
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