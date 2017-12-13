Автоновости

В Алтайском крае перекроют дороги из-за военных колонн

Сегодня, 12:26.
Автоновости

Из-за движения военных колонн 13 декабря перекроют участки трассы Р-256, сообщает пресс-служба краевой ГИБДД.

Пробка на выезде из Барнаула, военные перекрыли трассу.
Пробка на выезде из Барнаула, военные перекрыли трассу. Фото : altapress.ru.

С 17:40 до 20:40 движение ограничат на дорогах:

"пос. Украинский — а/д "Р-256"" (граница Косихинского и Первомайского районов);

"Косиха — а/д "Р-256" — Косиха".

С 23 :40 до 2:40 ограничат движение на дороге:

"Налобиха — а/д "Р-256" — Налобиха".

В ГИБДД просят водителей с пониманием отнестись к затрудненной ситуации на дорогах.

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