В Алтайском крае перекроют дороги из-за военных колонн

Из-за движения военных колонн 13 декабря перекроют участки трассы Р-256, сообщает пресс-служба краевой ГИБДД.
С 17:40 до 20:40 движение ограничат на дорогах:
"пос. Украинский — а/д "Р-256"" (граница Косихинского и Первомайского районов);
"Косиха — а/д "Р-256" — Косиха".
С 23 :40 до 2:40 ограничат движение на дороге:
"Налобиха — а/д "Р-256" — Налобиха".
В ГИБДД просят водителей с пониманием отнестись к затрудненной ситуации на дорогах.
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