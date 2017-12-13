В Алтайском крае перекроют дороги из-за военных колонн

С 17:40 до 20:40 движение ограничат на дорогах:

"пос. Украинский — а/д "Р-256"" (граница Косихинского и Первомайского районов);

"Косиха — а/д "Р-256" — Косиха".

С 23 :40 до 2:40 ограничат движение на дороге:

"Налобиха — а/д "Р-256" — Налобиха".

В ГИБДД просят водителей с пониманием отнестись к затрудненной ситуации на дорогах.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.