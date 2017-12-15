В Барнауле поэтапно почти на месяц перекроют улицу Песчаная

С 18 декабря в Барнауле будут поэтапно перекрывать улицу Песчаная. Это связано с аварийными работами по теплоснабжению жилого дома № 19 по этой улице, сообщает пресс-служба мэрии.
- 18 — 19 декабря перекроют улицу от пер.Некрасова до дома №34 по ул.Песчаной;
- с 19 по 26 декабря — от дома №36 до дома №32;
- с 26 декабря по 2 января — участок от дома №32 до дома №28;
- со 2 по 9 января — от дома №27 до пер.Трудового;
- с 9 по 12 января — в районе пересечения ул.Песчаной с пер.Трудовым.
Водителей просят заранее выбирать пути объезда.
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