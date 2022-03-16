В Барнауле отключили светофоры на проспектах Красноармейском и Социалистическом

Светофоры на проспектах Красноармейском и Социалистическом не будут работать из-за плановых ремонтных работ на сетях электроснабжения.
«Отключение пройдет с 09:00 до 15:00», — уточнили в мэрии.
Отключили светофоры на следующих участках:
- пр-кт Красноармейский — ул. Ползунова;
- пр-кт Красноармейский — ул. Гоголя;
- пр-кт Красноармейский — ул. Анатолия;
- пр-кт Красноармейский, 4;
- пр-кт Социалистический — ул.Гоголя.
Водителей и пешеходов просят проявить внимательность на указанных участках и соблюдать ПДД.