16 марта
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В Барнауле отключили светофоры на проспектах Красноармейском и Социалистическом

В Барнауле в среду, 16 марта, на двух проспектах не будут работать светофоры на нескольких участках, сообщает мэрия города.

Светофор.
Светофор.
barnaul.org.

Светофоры на проспектах Красноармейском и Социалистическом не будут работать из-за плановых ремонтных работ на сетях электроснабжения.

«Отключение пройдет с 09:00 до 15:00», — уточнили в мэрии.

Отключили светофоры на следующих участках:

  • пр-кт Красноармейский — ул. Ползунова;
  • пр-кт Красноармейский — ул. Гоголя;
  • пр-кт Красноармейский — ул. Анатолия;
  • пр-кт Красноармейский, 4;
  • пр-кт Социалистический — ул.Гоголя.

Водителей и пешеходов просят проявить внимательность на указанных участках и соблюдать ПДД.

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