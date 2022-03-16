В Барнауле отключили светофоры на проспектах Красноармейском и Социалистическом

В Барнауле в среду, 16 марта, на двух проспектах не будут работать светофоры на нескольких участках, сообщает мэрия города.

Светофоры на проспектах Красноармейском и Социалистическом не будут работать из-за плановых ремонтных работ на сетях электроснабжения.

«Отключение пройдет с 09:00 до 15:00», — уточнили в мэрии.

Отключили светофоры на следующих участках:

пр-кт Красноармейский — ул. Ползунова;

пр-кт Красноармейский — ул. Гоголя;

пр-кт Красноармейский — ул. Анатолия;

пр-кт Красноармейский , 4;

4; пр-кт Социалистический — ул.Гоголя.

Водителей и пешеходов просят проявить внимательность на указанных участках и соблюдать ПДД.