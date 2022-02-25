В Барнауле «поумнеют» светофоры

В Барнауле планируют внедрить интеллектуальную транспортную систему. До 2024 года на это потратят 607 млн рублей. В частности, светофоры начнут собирать информацию о машинах и смогут распознавать госномера, сообщил алтайский минтранс.

Власти обещают модернизацию светофорных объектов с последующим подключением их к центру обработки данных.

При работе «умных» светофоров усилится контроль за соблюдением ПДД, система сможет распознавать госномера автомобилей, выявлять машины в розыске, собирать статистику о движении транспортного потока, средней скорости, плотности, а также об интенсивности движения пешеходов.

В 2022 году будут модернизированы 20−25% существующих светофоров.

«На данный момент идет работа по определению улиц, на которых будет запущена система регулирования движения, создание „зеленой волны“ или „зеленой улицы“, также в этом году планируется установить по одному комплексу метео- и экомониторинга и одно динамическое информационное табло», — рассказали в минтрансе.

Пока проводятся конкурсные процедуры на оснащение и ввод в эксплуатацию центра обработки данных и центра управления дорожным движением.

Также необходимо провести «дооснащение светофоров», создать системы информирования участников дорожного движения и установить комплексы метео- и экомониторинга.

Общая сумма средств, которые потребуются на внедрение интеллектуальной транспортной системы с 2021 по 2024 год, составит 607 млн рублей.