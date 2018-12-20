В Барнауле перекроют площадь Свободы

Движение ограничат 14:30 до 16:30 на проспекте Социалистическом в границах улиц Пушкина и Ползунова.
Изменится схема движения общественного транспорта. Ее можно увидеть здесь.
На площади Свободы 20 декабря на 2 часа перекроют движение. Там пройдет открытий гарнизонный развод полицейских нарядов, сообщает официальный сайт Барнаула.
Движение ограничат 14:30 до 16:30 на проспекте Социалистическом в границах улиц Пушкина и Ползунова.
Изменится схема движения общественного транспорта. Ее можно увидеть здесь.
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