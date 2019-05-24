В Барнауле появилась новая именная улица

В барнаульском микрорайоне Северо-Западный появилась новая улица, которую назвали в честь почетного гражданина города Василия Тимофеевича Христенко. Она отделяет квартал «Дружный» от новой застройки — кварталов 2038 и 2037.

Небольшая улица Христенко соединит Павловский тракт и улицу С. Семенова. Уже известно, что там построят многоэтажные дома. Так компания «Адалин» спроектировала и успешно защитила на градосовете трехподъездную 10-этажку с просторным двором. Также на улицу Христенко выйдет застройка квартала компании «Союз»: в частности — один из многоэтажных домов квартала и гараж-стоянка.

Новая улица протянется вдоль центрального квартала микрорайоне Северо-Западный, в котором должны были разбить парк. Однако впоследствии было решено половину территории отдать под социальные и коммерческие учреждения, а на второй сделать коммерческую рекреационную зону — парк с открытым бассейном.

Улица Христенко. 2gis.ru

Кто такой Василий Христенко

Родился в 1925 году в селе Большая Михайловка Кировского района Карагандинской области Казахстана.

В Великую Отечественную Войну — разведчик, командир бронетранспортера. Герой соцтруда, полный кавалер Ордена Славы. В 1950 года работал следователем, помощником прокурора и прокурором Топчихинского района Алтайского края. Возглавлял Топчихинский, а затем Алейский райисполкомы, стал первым секретарем Змеиногорского горкома и Шипуновского райкома КПСС, первым заместителем председателя Алтайского крайисполкома.

Скончался 9 февраля 2010 года. Похоронен в Барнауле.