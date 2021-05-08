В Барнауле произошло ДТП с переворотом. Причиной мог послужить сломанный люк

Авария произошла на недалеко от здания компании «СтарК». Серебристый автомобиль перевернулся. Он лежал на крыше, капотом вниз. Белая легковая машина лишилась капота. Так их и засняли очевидцы происшествия Евгений и Денис.
В Барнауле из-за крышки люка произошло ДТП с переворотом.
«Инцидент. Барнаул».
В сообществе уточняется, что виной всему стал сломанный люк, который и спровоцировал дорожно-транспортное происшествие.
Подписчики паблика отметили в комментариях, что все участники ДТП живы. Подчеркивается, что пострадала девушка, она получила ушибы.