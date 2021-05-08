8 мая 15°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Автоновости

В Барнауле произошло ДТП с переворотом. Причиной мог послужить сломанный люк

Поздно вечером, 7 мая на ул. Попова случилось серьезное ДТП. Столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает паблик «Инцидент. Барнаул».

В Барнауле из-за крышки люка произошло ДТП с переворотом.
В Барнауле из-за крышки люка произошло ДТП с переворотом.
"Инцидент. Барнаул".

Авария произошла на недалеко от здания компании «СтарК». Серебристый автомобиль перевернулся. Он лежал на крыше, капотом вниз. Белая легковая машина лишилась капота. Так их и засняли очевидцы происшествия Евгений и Денис.

В Барнауле из-за крышки люка произошло ДТП с переворотом.
В Барнауле из-за крышки люка произошло ДТП с переворотом.
«Инцидент. Барнаул».

В сообществе уточняется, что виной всему стал сломанный люк, который и спровоцировал дорожно-транспортное происшествие.

Подписчики паблика отметили в комментариях, что все участники ДТП живы. Подчеркивается, что пострадала девушка, она получила ушибы.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость