В Барнауле установят еще восемь камер для видеофиксации нарушений ПДД

В Барнауле на выделенных полосах установят восемь комплексов видеофиксации для контроля за соблюдением водителями требований ПДД. Об этом сообщает мэрия краевой столицы.

Их установят на участках улиц с выделенными полосами для движения общественного транспорта. Камеры будут фиксировать выезд на такие полосы на проспектах Ленина, Калинина, Строителей, а также на улице Челюскинцев.

Они обошлись бюджету почти в 18 млн рублей. Именно такая сумма потребовалась на закупку и установку.

В эксплуатацию комплексы планируют ввести до конца августа 2022 года — с учетом выполнения монтажных и пусконаладочных работ.

К последним уже приступил подрядчик — компания НТЦ «Галэкс». Она уже смонтировала первую камеру в районе пересечения проспекта Ленина с улицей Молодежной.

Представитель подрядчика уточнил, что установка ведется на опоры линий электроосвещения или контактной сети с использованием консолей уже имеющихся здесь камер, но фиксирующих другие нарушения, либо на новые, идущие в комплекте.