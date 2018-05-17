В Бийске горе-дрифтер на скорости перевернулся на крышу. Фото : vk.com/incident_22. В Бийске горе-дрифтер на скорости перевернулся на крышу. Фото : Оксана Денисова в vk.com/incident_22.

Свидетели аварии сообщают, что она произошла на улице Красноармейской. На кадрах с места ЧП видно, что водитель Renault на скорости пытался войти в поворот. Колеса автомобиля задели бордюр и машина перевернулась.

О пострадавших не сообщается.

Напомним, в Бийске 16 мая автомобиль Nissan врезался в ЗИЛ.

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