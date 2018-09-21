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В Бийске под окнами мэрии Lexus сбил велосипедиста

Вечером 20 сентября Lexus RX наехал на велосипедиста, который проезжал мимо здания городской администрации. Видео с ДТП опубликовал паблик «Инцидент Бийск».

Администрация Бийска.
Администрация Бийска.
yandex.ru/maps

На кадрах видно, что велосипедист движется по краю проезжей части. От здания мэрии наперерез ему выезжает машина, резко разгоняется и сбивает велосипедиста. После столкновения человек падает с велосипеда и остается лежать на асфальте, а машина проезжает несколько десятков метров и только потом останавливается. К пострадавшему тут же сбегаются люди. Возвращается к месту столкновения и виновник аварии.

Комментаторы предполагают, что водитель кроссовера не заметил велосипедиста потому, что при повороте обзор ему закрыла стойка кузова. Также бийчане отмечают, что в этом месте выезжать на проспект от администрации нельзя.

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