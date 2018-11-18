В ГИБДД посчитали количество жертв автокатастроф в России

«Самоуверенность, переоценка своих сил и надежда на везение приводят в итоге к авариям», — цитирует главу ГИБДД Михаила Черникова ТАСС.
Чаще всего аварии совершают водители в состоянии алкогольного опьянения и лихачи, которые превышают скорость и выезжают на встречную полосу, сообщил Черников.
По данным ГИБДД, за этот год произошло 136 тысяч аварий, в них получили различные травмы более 174 тысяч человек, погибли — 14,8 тысяч человек, пишет ura.ru.
Данные о количестве жертв и пострадавших в ДТП в России Госавтоинспекция раскрыла ко Всемирному дню памяти жертв ДТП, который в этом году отмечают 18 ноября.
17 ноября на трассе «Алтай — Кузбасс» произошло смертельное ДТП, в котором погибли два человека, в том числе, девочка.