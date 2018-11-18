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В ГИБДД посчитали количество жертв автокатастроф в России

Почти 15 тысяч россиян погибли в результате ДТП в 2018 году. И основной причиной аварий по прежнему является человеческий фактор.

Смертельное ДТП на трассе "Алтай - Кузбасс".
Смертельное ДТП на трассе "Алтай - Кузбасс".
Александр Романов, vk.com/incident22

«Самоуверенность, переоценка своих сил и надежда на везение приводят в итоге к авариям», — цитирует главу ГИБДД Михаила Черникова ТАСС.

Чаще всего аварии совершают водители в состоянии алкогольного опьянения и лихачи, которые превышают скорость и выезжают на встречную полосу, сообщил Черников.

По данным ГИБДД, за этот год произошло 136 тысяч аварий, в них получили различные травмы более 174 тысяч человек, погибли — 14,8 тысяч человек, пишет ura.ru.

Данные о количестве жертв и пострадавших в ДТП в России Госавтоинспекция раскрыла ко Всемирному дню памяти жертв ДТП, который в этом году отмечают 18 ноября.

17 ноября на трассе «Алтай — Кузбасс» произошло смертельное ДТП, в котором погибли два человека, в том числе, девочка.

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