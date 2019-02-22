Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
22 февраля -11°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Автоновости

В мэрии Барнаула отчитались об эксперименте с проездом в транспорте по банковским картам

30% поездок в общественном транспорте в Барнауле совершаются при безналичной оплате. Это на 7% больше, чем по итогам 2018 года. При этом завершилось тестирование системы расчета по банковским картам, сообщили в администрации города 21 февраля.

Электронный проездной, транспортная карта, билет.
Электронный проездной, транспортная карта, билет.
altapress.ru

В муниципальном «Центртрансе» называют несколько причин, почему растет доля безналичных платежей:

  • стало больше тарифов для транспортных карт;
  • их теперь можно пополнять онлайн;
  • за проезд теперь можно рассчитываться обычной банковской картой. Такая возможность появилась с 4 февраля в трамваях и троллейбусах и с 12 февраля — в автобусах. Раньше эта опция работает в тестовом режиме. Испытания не выявили никаких проблем, поэтому тестирование завершено.

За время тестирования новой услугой воспользовались порядка 6,5 тысяч горожан. Банковской картой оплачена каждая пятая поездка, то есть около 20 тысяч поездок в общественном транспорте, оснащенном системой электронной оплаты проезда.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость