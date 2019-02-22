В мэрии Барнаула отчитались об эксперименте с проездом в транспорте по банковским картам

В муниципальном «Центртрансе» называют несколько причин, почему растет доля безналичных платежей:
- стало больше тарифов для транспортных карт;
- их теперь можно пополнять онлайн;
- за проезд теперь можно рассчитываться обычной банковской картой. Такая возможность появилась с 4 февраля в трамваях и троллейбусах и с 12 февраля — в автобусах. Раньше эта опция работает в тестовом режиме. Испытания не выявили никаких проблем, поэтому тестирование завершено.
За время тестирования новой услугой воспользовались порядка 6,5 тысяч горожан. Банковской картой оплачена каждая пятая поездка, то есть около 20 тысяч поездок в общественном транспорте, оснащенном системой электронной оплаты проезда.