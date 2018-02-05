В Москве из-за рекордного снегопада пробки растянулись на 200 км

По данным синоптиков, прошедший снегопад в Москве стал самым мощным за всю историю метеонаблюдений: 3 и 4 февраля в городе были побиты рекорды осадков 1957 и 2013 годов. Высота сугробов в полтора раза превысила среднеклиматическую норму для начала февраля (35-36 см).

Из-за шквалистого ветра в столице действует "желтый" уровень опасности. Уровень загруженности московских дорог к 9 утра 5 февраля вырос до семи баллов. Все радиальные трассы испытывали серьезные затруднения, длина заторов достигала 212 км.

В московских аэропортах из-за непогоды возобновились задержки рейсов, свыше 100 самолетов не уложились в расписание. Задерживались рейсы в Барнаул и из Барнаула.

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