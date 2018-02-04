Из-за непогоды в Москве погиб человек, пятеро пострадали

Вице-мэр Москвы Петр Бирюков рассказал, что в городе были повалены 370 деревьев, пишет "Интерфакс". На Филевской линии метро из-за упавшего дерева прерывали движение поездов. "За прошедшие сутки были факты, когда обледенелые деревья падали на машины", — добавил заместитель мэра.

В московских аэропортах из-за плохой погоды задержаны десятки рейсов. Так, рейс из Барнаула не смог улететь в столицу и был задержан более чем на 12 часов.

По данным Гидрометцентра, за сутки в Москве выпало около 64% месячной нормы осадков.

Из-за стихии во Владимирской, Московской, Калужской и Тульской областях 19 тысяч человек остались без света.

Синоптики обещают, что 4 февраля, погода ухудшится. МЧС предупредило, что в ближайшие часы ожидается усиление ветра, а также "сильный, местами очень сильный снег, мокрый снег, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед".