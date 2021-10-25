25 октября 11°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Автоновости

В России на 15% выросли цены на новые автомобили

Опросы автодилеров показали, что с января по октябрь стоимость машин в России увеличилась на 2,5−15%. Об этом пишет «Коммерсант».

Водитель за рулем.
Водитель за рулем.
CC0

Ценник продолжает расти и ежемесячно повышается на 1−2%. Отмечается, что в октябре ценовой скачок составил примерно 2%.

За 2021 год цены на Volkswagen поднялись на 5−10%, на локализованные модели Mitsubishi — на 2,5−14%, на Hyundai — на 10%. Kia стали дороже на 5−20%, Volvo — на 10%.

Кроме того, подорожали BMW, Cadillac, Chevrolet и Mercedes-Benz.

По прогнозам экспертов, рост цен продержится до конца года. Нерабочая неделя с 30 октября по 7 ноября на этом процессе может сказаться неблагоприятно — из-за возможных задержек автомобильных поставок.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость