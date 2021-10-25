В России на 15% выросли цены на новые автомобили

Опросы автодилеров показали, что с января по октябрь стоимость машин в России увеличилась на 2,5−15%. Об этом пишет « Коммерсант ».

Ценник продолжает расти и ежемесячно повышается на 1−2%. Отмечается, что в октябре ценовой скачок составил примерно 2%.

За 2021 год цены на Volkswagen поднялись на 5−10%, на локализованные модели Mitsubishi — на 2,5−14%, на Hyundai — на 10%. Kia стали дороже на 5−20%, Volvo — на 10%.

Кроме того, подорожали BMW, Cadillac, Chevrolet и Mercedes-Benz.

По прогнозам экспертов, рост цен продержится до конца года. Нерабочая неделя с 30 октября по 7 ноября на этом процессе может сказаться неблагоприятно — из-за возможных задержек автомобильных поставок.