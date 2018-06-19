В России общественный транспорт оборудуют кондиционерами и печками

Также предлагается снизить количество пассажиров, которых можно перевозить стоя, а именно — не более трех человек на один квадратный метр свободной площади салона. А остановки должны быть доступны для маломобильных граждан и защищены от осадков. Стандарт несет в себе рекомендательный характер, но его исполнение будет являться критерием оценки работы перевозчиков.

"Перевозчики нацелены на то, чтобы максимально заработать, и идут на нарушения: набирают много людей, закрывают аварийную дверь, чтобы поставить дополнительные два кресла", — рассказал изданию вице-президент правозащитной организации "Движение автомобилистов России" Леонид Ольшанский, отметив, что кондиционер и печка являются элементарными моментами обслуживания. Также он выразил мнение, что новый стандарт необходим к применению, пишет ura.ru.

В пресс-службе министерства транспорта сообщили, что стандарт был разработан для того, чтобы реализовать транспортную стратегию России. Его ввели с 2018 года, однако после тестового периода он потребовал доработки.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.