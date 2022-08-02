2 августа
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Автоновости

В Сибири убирают могильные памятники вдоль федеральных трасс

Родственников жертв ДТП в Новосибирской области просят убрать кенотафы и погребальные венки с обочин дорог. Об этом сообщили в АСТ-54.

Венки.
Венки.
Открытые источники в интернете

По данным Сибуправтодора, больше всего «могил» скопилось вдоль трассы Р-255 «Сибирь» в сторону Кемерово. Другие федеральные дороги уже практически зачистили от погребальных крестов и венков.

Дорожные службы просят родственников убрать фальш-могилы. Если через месяц памятники не уберут, их могут снести.

Пустые могилы, которые установили в память о погибших или в назидание водителям, могут привести к ещё одной аварии. При движении по трассе любой взгляд в сторону может иметь непоправимые последствия.

Остановка на обочине для посещения фальш-могилы также способна создать аварийную ситуацию.

Ранее трое полицейский погибли в ДТП на сибирской трассе.

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