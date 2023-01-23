В сибирском регионе новые троллейбусы смогут распознавать лица

Сумма, направленная на транспорт, — 413 млн рублей. Новые троллейбусы будут работать под номером 36.
По словам вице-мэра Олега Клемешова, транспорт получили по программе «Безопасные и качественные дороги».
Как напомнил губернатор Андрей Травников в ответ на доклад, новый полученный транспорт должны включить в систему «Безопасный город». Она подразумевает оснащение троллейбусов системой распознавания лиц.
«Чтобы обязательно стояли камеры с онлайн-связью и системой распознавания лиц пассажиров», — подчернул губернатор на совещании.
Ранее бесплатный проезд на общественном транспорте предложили ввести для школьников.
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