В сибирском регионе новые троллейбусы смогут распознавать лица

9 новых троллейбусов поступили 23 января в Новосибирск. Об этом стало известно на оперативном совещании в правительстве региона. Вероятно, в них может появиться система распознавания лиц.

Сумма, направленная на транспорт, — 413 млн рублей. Новые троллейбусы будут работать под номером 36.

По словам вице-мэра Олега Клемешова, транспорт получили по программе «Безопасные и качественные дороги».

Как напомнил губернатор Андрей Травников в ответ на доклад, новый полученный транспорт должны включить в систему «Безопасный город». Она подразумевает оснащение троллейбусов системой распознавания лиц.

«Чтобы обязательно стояли камеры с онлайн-связью и системой распознавания лиц пассажиров», — подчернул губернатор на совещании.

Ранее бесплатный проезд на общественном транспорте предложили ввести для школьников.