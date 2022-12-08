8 декабря
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Автоновости

«Дождались». Проезд в общественном транспорте подорожал до 30 рублей в сибирском регионе

Стоимость проезда в общественном транспорте Новосибирска увеличится до 30 рублей. Повышение начнет действовать уже с 23 декабря 2022 года, сообщает мэрия города.

Банковская карта. Терминал.
Банковская карта. Терминал.
СС0

Проезд подорожает в автобусах, трамваях и троллейбусах.

Сейчас тариф на проезд в трамвае и троллейбусе в Новосибирске составляет 25 рублей, в автобусе 26 рублей.

Такая цена ниже, чем в большинстве сибирских городов до ежегодного изменения стоимости проезда: в Красноярске (28 и 32 рубля соответственно), в Омске и Кемерове (30 рублей), в Тюмени (29 рублей), в Барнауле (28 рублей).

Повышение стоимости власти объяснили ростом затрат, которые входят в себестоимость проезда. Речь идет о горючем, зарплате сотрудников транспорта, электроэнергии и ремонте капитальном, а также текущем.

Теперь тарифы пересмотрят не раньше 24 декабря 2023 года.

Ранее стало известно, что новую стоимость проезда в общественном транспорте определили в Барнауле.

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