В Барнауле днем 20 сентября перевернулся автомобиль Mazda Familia, пишут очевидцы в группе «Барнаул 22».

В центре Барнаула автомобиль Mazda перевернулся на крышу.

ДТП произошло в центре города, на пересечении проспекта Ленина и улицы Профинтерна. По словам очевидцев, автомобиль Mazda Familia задел передним колесом заднее колесо Porshe. После этого иномарка перевернулась.

На снимках с места аварии видно, что Mazda Familia лежит на крыше. Свидетели ДТП пишут, что водитель сам выбрался из иномарки.

В пресс-службе ГИБДД Барнаула altapress.ru рассказали, что к месту аварии выехал экипаж Госавтоинспекции. Подробности случившегося будут известны в ближайшее время.

На месте ДТП образовалась пробка. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», скорость движение на участке проспекта Ленина не превышает 7 км\ч.