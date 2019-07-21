В центре Барнаула посреди дороги образовался «провал»

Посреди дороги зияла внушительная яма диаметром полтора метра. Отправившие фото подписчики сообщества — lubaschkalove, Ярослав Дубилей — таким образом предупредили водителей об опасности.
Впрочем, ближе к вечеру на месте «нового входа в барнаульское метро» <так в шутку окрестили яму подписчики B 22> уже вовсю кипели ремонтные работы.
Между тем подписчики паблика также сообщают о размытии дороги в районе АЗС «Лукойл» (ближе к Павловскому тракту). Судя по сообщениям очевидцев, дорога размыта с обеих сторон.