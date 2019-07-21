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Автоновости

В центре Барнаула посреди дороги образовался «провал»

20 июля в районе дома № 116 по пр. Социалистическому в Барнауле подписчики паблика Barnaul 22 обнаружили «провал».

"Провал" в Барнауле.
"Провал" в Барнауле.
vk.com/barneos22

Посреди дороги зияла внушительная яма диаметром полтора метра. Отправившие фото подписчики сообщества — lubaschkalove, Ярослав Дубилей — таким образом предупредили водителей об опасности.

Впрочем, ближе к вечеру на месте «нового входа в барнаульское метро» <так в шутку окрестили яму подписчики B 22> уже вовсю кипели ремонтные работы.

Между тем подписчики паблика также сообщают о размытии дороги в районе АЗС «Лукойл» (ближе к Павловскому тракту). Судя по сообщениям очевидцев, дорога размыта с обеих сторон.

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