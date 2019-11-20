Наподдать по тормозам: как борются с нелегалами на алтайских трассах и почему не получается победить

Борьба с агрегаторами и не только
Владислав Перцев, начальник алтайской ГИБДД, рассказал, что контроль за соблюдением требований законодательства при автомобильных перевозках пассажиров является одной из приоритетных задач полиции. Правоохранители проводят рейды не реже двух раз в месяц, днем и ночью.
В этом году уже выявили четыре факта предпринимательской деятельности в сфере транспорта без лицензии. Но пресечение нелегальной деятельности перевозчиков, в том числе такси, остается проблемой.
Предприниматели открывают диспетчерские пункты, так называемые службы заказов. У них нет своих автомобилей, водителей и медиков, которые осуществляют контроль. Для работы нанимают людей с транспортом, присваивают позывные и активно рекламируют свои перевозки.
«Владельцы таких фирм не контролируют транспорт и его состояние. А все расчеты проводят через мультикассы. Как правило, диспетчеры находятся в других регионах», — отметил Владислав Перцев.
К тому же, некоторые агрегаторы подключают автомобилистов к своим системам, дают водителям доступ к заказам и распределяют заявки между ними. Однако при этом также не знают есть ли у водителей права, не говоря о том, в каком состоянии они находятся.
Начальник алтайской ГИБДД подчеркнул, что агрегаторы не гарантирует безопасность перевозок.
Власти стараются держать ситуацию на контроле. К административной ответственности в 2019 году уже привлекли более 100 водителей. На их автомобилях были незаконно установлены опознавательные знаки такси. С нелегалами борются и на вокзалах, в целях профилактики транслируют предупреждения.
Владислав Перцев считает, что для повышения эффективности работы полицейских нужно внести изменения в законодательство, которые бы способствовали борьбе с нелегальными перевозчиками.
Сейчас водителю без лицензии грозит штраф до 2 тыс. рублей. При этом полицейские не имеют права провоцировать автомобилистов и специально подсаживать пассажиров.
«Необходимо предусмотреть ответственность для так называемых служб заказа за привлечение к оказанию услуг по перевозке пассажиров без разрешения», — резюмировал начальник алтайской ГИБДД.
Огромные потери для бюджета
Николай Орлов, президент некоммерческого партнерства «Автомобильные перевозчики Алтая», отметил, что предприниматели с лицензиями максимально страдают от действий частников. Доля нелегального сектора перевозок в регионе доходит до 30−40%.
По его словам, всего на территории Алтайского края 52 межрегиональных маршрута и 214 межмуниципальных. За 9 месяцев этого года по ним перевезли более 3 млн человек. Средняя стоимость поездки в регионе на таких маршрутах — 450 рублей, официалы уже заработали более 1,3 млрд рублей. При этом потери из-за работы нелегалов составили около 500 млн рублей.
Николай Орлов,
президент некоммерческого партнерства «Автомобильные перевозчики Алтая»:
Вдумайтесь, легальные перевозчики теряют полмиллирада рублей. Здесь же все: обновление подвижного состава, зарплаты и много других вопросов. Если бы с этих доходов заплатили налог НДФЛ, то бюджет региона получил бы порядка 60 млн дополнительных доходов.
Орлов обратился к министру транспорта региона Александру Дементьеву и предложил настроить контролирующие органы на более серьезную и активную борьбу с нелегалами.
В свою очередь, Александр Дементьев призвал перевозчиков и глав муниципалитетов действовать сообща. «Это проблема есть, она известна. Если мы не выступим единым фронтом, то будем бегать и бить по хвостам», — отметил он.
Министр транспорта региона подчеркнул, что можно говорить о средствах, не поступивших в бюджет, но самое главное — безопасность жителей Алтайского края. Он обратил внимание на то, что такие поездки не застрахованы.
«Желание получить сиюминутные выгоду, уехать чуть дешевле и, может быть, чуть удобнее, приводит к тому, что при возможности ДТП люди абсолютно не защищены законом», — резюмировал Александр Дементьев.
Также участники заседания отметили, что многие перевозчики используют BlaBlaCar не как сервис попутчиков, а исключительно в коммерческих целях. Через систему организуется поиск клиентов на регулярные рейсы.
Напомним, ранее сообщалось, что этот и другие популярные ресурсы по бронированию поездок предлагают заблокировать в России за сотрудничество с нелегальными перевозчиками. Однако законопроект об агрегаторах до сих пор не принят.
Страшные последствия
Заместитель начальника Южно-Сибирского межрегионального управления государственного автодорожного надзора (МУГАДН) Станислав Ильин напомнил о смертельном ДТП на трассе Барнаул—Рубцовск, в котором погибли восемь человек.
По факту происшествия провели внеплановую проверку и выявили 25 нарушений у перевозчика. В частности, у него не было лицензии. Altapress.ru писал, что возбудили дело об административном правонарушении. Главе Алейского района внесли представление об устранении нарушений.
На заседании Светлана Агаркова, глава этого муниципалитета сообщила, что в настоящее время перевозчик нарушения устраняет. В частности, проводит работу по заключению договоров на подготовку механиков, диспетчеров и контролеров.
«Все нарушения, указанные в представлении, будут исправлены и реализованы в течение месяца, что соответствует требованиям алейского межрайонного прокурора».
Участники заседания отметили, что трагедия свидетельствует о недостаточном контроле сферы со стороны органов муниципальной власти. Их также призвали обеспечить безопасность перевозок.
Нелегалы на автобусных маршрутах
Также Станислав Ильин отметил, что в настоящее время выдано 1088 лицензий на перевозку пассажиров автобусами. В реестр внесено более 4400 таких транспортных средств.
За последнее время выявили 22 случая перевозки без лицензии. В отношении нарушителей возбудили административные материалы, которые направили в суд.
Он подчеркнул, что выявление недобросовестных перевозчиков занимает много времени и отметил важность совместной работы с правоохранительными органами.
Школьники под угрозой
Довольно неожиданно, но в числе незаконных были и несколько школьных маршрутов в Алтайском крае. По словам Станислава Ильина, некоторые учреждения образования получили лицензии после начала учебного года, хотя школьников начали перевозить с 1 сентября.
«Перевозка детей к месту учебы осуществлялась незаконно», — подчеркнул замначальника Южно-Сибирского МУГАДН.
Так, в Ключевском районе одна из школ получила лицензию 13 сентября, в Родинском — 10 октября, а в Крутихинском и вовсе 31 октября.
Однако глава Крутихинского района Сергей Дятлов ответил, что перевозок по школьным маршрутам они не осуществляли. Автобус должен был возить детей только на мероприятия.
Отметим, что в настоящее время все учреждения образования, в которых осуществляют доставку детей к месту учебы и обратно, прошли лицензирование.