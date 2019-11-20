Наподдать по тормозам: как борются с нелегалами на алтайских трассах и почему не получается победить

Нелегалы занимают около 30−40% рынка перевозок Алтайского края. Это не только таксисты и автомобилисты с сервиса BlaBlaCar, но и водители автобусов без лицензии. В бюджет края не поступают миллионы, а жители региона подвергают себя опасности, но все равно идут на риск. 18 ноября на заседании комиссии по безопасности дорожного движения рассказали, как борются с нелегалами и пытаются вывести их из тени.

Краткое содержание

Борьба с агрегаторами и не только

Владислав Перцев, начальник алтайской ГИБДД, рассказал, что контроль за соблюдением требований законодательства при автомобильных перевозках пассажиров является одной из приоритетных задач полиции. Правоохранители проводят рейды не реже двух раз в месяц, днем и ночью.

В этом году уже выявили четыре факта предпринимательской деятельности в сфере транспорта без лицензии. Но пресечение нелегальной деятельности перевозчиков, в том числе такси, остается проблемой.

Предприниматели открывают диспетчерские пункты, так называемые службы заказов. У них нет своих автомобилей, водителей и медиков, которые осуществляют контроль. Для работы нанимают людей с транспортом, присваивают позывные и активно рекламируют свои перевозки.

Такси. Анна Зайкова

«Владельцы таких фирм не контролируют транспорт и его состояние. А все расчеты проводят через мультикассы. Как правило, диспетчеры находятся в других регионах», — отметил Владислав Перцев.

К тому же, некоторые агрегаторы подключают автомобилистов к своим системам, дают водителям доступ к заказам и распределяют заявки между ними. Однако при этом также не знают есть ли у водителей права, не говоря о том, в каком состоянии они находятся.

Начальник алтайской ГИБДД подчеркнул, что агрегаторы не гарантирует безопасность перевозок.

Власти стараются держать ситуацию на контроле. К административной ответственности в 2019 году уже привлекли более 100 водителей. На их автомобилях были незаконно установлены опознавательные знаки такси. С нелегалами борются и на вокзалах, в целях профилактики транслируют предупреждения.

Такси. СС0

Владислав Перцев считает, что для повышения эффективности работы полицейских нужно внести изменения в законодательство, которые бы способствовали борьбе с нелегальными перевозчиками.

Сейчас водителю без лицензии грозит штраф до 2 тыс. рублей. При этом полицейские не имеют права провоцировать автомобилистов и специально подсаживать пассажиров.

«Необходимо предусмотреть ответственность для так называемых служб заказа за привлечение к оказанию услуг по перевозке пассажиров без разрешения», — резюмировал начальник алтайской ГИБДД.

Огромные потери для бюджета

Николай Орлов, президент некоммерческого партнерства «Автомобильные перевозчики Алтая», отметил, что предприниматели с лицензиями максимально страдают от действий частников. Доля нелегального сектора перевозок в регионе доходит до 30−40%.

Зима. Дорога. Поземка. Автобус. Настасья Коваленко

По его словам, всего на территории Алтайского края 52 межрегиональных маршрута и 214 межмуниципальных. За 9 месяцев этого года по ним перевезли более 3 млн человек. Средняя стоимость поездки в регионе на таких маршрутах — 450 рублей, официалы уже заработали более 1,3 млрд рублей. При этом потери из-за работы нелегалов составили около 500 млн рублей.

Николай Орлов,

президент некоммерческого партнерства «Автомобильные перевозчики Алтая»:

Вдумайтесь, легальные перевозчики теряют полмиллирада рублей. Здесь же все: обновление подвижного состава, зарплаты и много других вопросов. Если бы с этих доходов заплатили налог НДФЛ, то бюджет региона получил бы порядка 60 млн дополнительных доходов.

Орлов обратился к министру транспорта региона Александру Дементьеву и предложил настроить контролирующие органы на более серьезную и активную борьбу с нелегалами.

Зима. Дорога. Поземка. Автобус. Настасья Коваленко

В свою очередь, Александр Дементьев призвал перевозчиков и глав муниципалитетов действовать сообща. «Это проблема есть, она известна. Если мы не выступим единым фронтом, то будем бегать и бить по хвостам», — отметил он.

Министр транспорта региона подчеркнул, что можно говорить о средствах, не поступивших в бюджет, но самое главное — безопасность жителей Алтайского края. Он обратил внимание на то, что такие поездки не застрахованы.

«Желание получить сиюминутные выгоду, уехать чуть дешевле и, может быть, чуть удобнее, приводит к тому, что при возможности ДТП люди абсолютно не защищены законом», — резюмировал Александр Дементьев.

Также участники заседания отметили, что многие перевозчики используют BlaBlaCar не как сервис попутчиков, а исключительно в коммерческих целях. Через систему организуется поиск клиентов на регулярные рейсы.

Автомобиль. Скорость. Анна Зайкова , altapress.ru

Напомним, ранее сообщалось, что этот и другие популярные ресурсы по бронированию поездок предлагают заблокировать в России за сотрудничество с нелегальными перевозчиками. Однако законопроект об агрегаторах до сих пор не принят.

Страшные последствия

Заместитель начальника Южно-Сибирского межрегионального управления государственного автодорожного надзора (МУГАДН) Станислав Ильин напомнил о смертельном ДТП на трассе Барнаул—Рубцовск, в котором погибли восемь человек.

По факту происшествия провели внеплановую проверку и выявили 25 нарушений у перевозчика. В частности, у него не было лицензии. Altapress.ru писал, что возбудили дело об административном правонарушении. Главе Алейского района внесли представление об устранении нарушений.

На заседании Светлана Агаркова, глава этого муниципалитета сообщила, что в настоящее время перевозчик нарушения устраняет. В частности, проводит работу по заключению договоров на подготовку механиков, диспетчеров и контролеров.

ДТП в Топчихинском районе Алтайского края. Инцидент Барнаул

«Все нарушения, указанные в представлении, будут исправлены и реализованы в течение месяца, что соответствует требованиям алейского межрайонного прокурора».

Участники заседания отметили, что трагедия свидетельствует о недостаточном контроле сферы со стороны органов муниципальной власти. Их также призвали обеспечить безопасность перевозок.

Нелегалы на автобусных маршрутах

Также Станислав Ильин отметил, что в настоящее время выдано 1088 лицензий на перевозку пассажиров автобусами. В реестр внесено более 4400 таких транспортных средств.

За последнее время выявили 22 случая перевозки без лицензии. В отношении нарушителей возбудили административные материалы, которые направили в суд.

Водитель автобуса. Михаил Хаустов

Он подчеркнул, что выявление недобросовестных перевозчиков занимает много времени и отметил важность совместной работы с правоохранительными органами.

Школьники под угрозой

Довольно неожиданно, но в числе незаконных были и несколько школьных маршрутов в Алтайском крае. По словам Станислава Ильина, некоторые учреждения образования получили лицензии после начала учебного года, хотя школьников начали перевозить с 1 сентября.

«Перевозка детей к месту учебы осуществлялась незаконно», — подчеркнул замначальника Южно-Сибирского МУГАДН.

Так, в Ключевском районе одна из школ получила лицензию 13 сентября, в Родинском — 10 октября, а в Крутихинском и вовсе 31 октября.

Школьные автобусы. barnaul.org

Однако глава Крутихинского района Сергей Дятлов ответил, что перевозок по школьным маршрутам они не осуществляли. Автобус должен был возить детей только на мероприятия.

Отметим, что в настоящее время все учреждения образования, в которых осуществляют доставку детей к месту учебы и обратно, прошли лицензирование.