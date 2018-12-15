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Водитель рассказал, как сбил сразу 6 человек в Камне-на-Оби

63-летний водитель, который 14 декабря на Toyota Sprinter врезался в толпу людей на автобусной остановке, попросил прощения у пострадавших и их родственников. Об этом сообщили «Каменские известия».

ДТП в Камне-на-Оби 14 декабря.
ДТП в Камне-на-Оби 14 декабря.
"Каменские известия",izvestiy-kamen.ru

Водитель автомобиля:

Ехал со скоростью не более 50 км/час. Буквально накануне грейдер счистил колею, но не до конца, и машину начало кидать то вправо, то влево. И я растерялся. Пытался затормозить, но до людей было слишком маленькое расстояние. Все, кого я сбил, стояли спиной и не видели, что на них едет машина. Еще и еще раз прошу у всех прощения. Простите меня!

Напомним, инцидент произошел в полдень 14 декабря на остановке «ЦРБ» на улице Гоголя. Пострадавшие получили травмы, не опасные для жизни и здоровья. Госпитализация не потребовалась. По факту ДТП сотрудники ГИБДД проводят проверку, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

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