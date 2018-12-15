Водитель рассказал, как сбил сразу 6 человек в Камне-на-Оби

Ехал со скоростью не более 50 км/час. Буквально накануне грейдер счистил колею, но не до конца, и машину начало кидать то вправо, то влево. И я растерялся. Пытался затормозить, но до людей было слишком маленькое расстояние. Все, кого я сбил, стояли спиной и не видели, что на них едет машина. Еще и еще раз прошу у всех прощения. Простите меня!