Водитель рассказал, как сбил сразу 6 человек в Камне-на-Оби

Водитель автомобиля:
Ехал со скоростью не более 50 км/час. Буквально накануне грейдер счистил колею, но не до конца, и машину начало кидать то вправо, то влево. И я растерялся. Пытался затормозить, но до людей было слишком маленькое расстояние. Все, кого я сбил, стояли спиной и не видели, что на них едет машина. Еще и еще раз прошу у всех прощения. Простите меня!
Напомним, инцидент произошел в полдень 14 декабря на остановке «ЦРБ» на улице Гоголя. Пострадавшие получили травмы, не опасные для жизни и здоровья. Госпитализация не потребовалась. По факту ДТП сотрудники ГИБДД проводят проверку, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.