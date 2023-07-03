3 июля
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Автоновости

Водителям могут разрешить пользоваться только электронными правами

Водителям собираются разрешить предъявлять права в электронном виде. Об этом сообщил глава Госавтоинспекции Михаил Черников rg.ru.

права дпс
права дпс
ССО.

Как сообщает Михаил Черников, на данный момент уже ведутся работы по согласованию проекта.

После принятия и вступления в силу постановления, автомобилисты смогут показывать водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспорта в электронном виде.

На сегодняшний день водители могут предъявить электронное СТС и водительское удостоверение в приложении «Госуслуги Авто». При этом они обязаны иметь при себе оригиналы документов.

Ранее altapress.ru рассказывал, как можно предъявлять права через приложение "ВКонтакте".

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