За "липовые" техосмотры хотят сажать в тюрьму

Предполагается, что скоро процесс прохождения процедуры техосмотра будут снимать на видео. Авторы нововведений предлагают штрафовать на 10 тыс. рублей специалистов, разрешивших выезд не прошедшим ТО автомобилям на дороги общего пользования, на десять тысяч рублей. А для групп по сговору, "помогающих" в прохождении техосмотра, ведомство предлагает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

В Минэкономразвитии предполагают, что такими мерами удастся искоренить ситуации, когда диагностические карты выдают всем, даже не осматривая машину.

Факт

Если из-за неисправности автомобиля, фактически не прошедшего ТО, случится авария, страховщик будет вправе через суд взыскать с его владельца сумму покрытия ущерба.

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