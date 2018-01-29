Автоновости

За "липовые" техосмотры хотят сажать в тюрьму

Вчера, 18:20.
Автоновости

Минэкономразвития ужесточить наказание за подделку документов о техосмотре (ТО) автомобиля. Тех, кто продает диагностические карты без реального осмотра, по инициативе ведомства, нужно лишать свободы. Об этом пишет "Авторевю".

Техосмотр.
Техосмотр. Фото : Михаил Хаустов.

Предполагается, что скоро процесс прохождения процедуры техосмотра будут снимать на видео. Авторы нововведений предлагают штрафовать на 10 тыс. рублей специалистов, разрешивших выезд не прошедшим ТО автомобилям на дороги общего пользования, на десять тысяч рублей. А для групп по сговору, "помогающих" в прохождении техосмотра, ведомство предлагает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

В Минэкономразвитии предполагают, что такими мерами удастся искоренить ситуации, когда диагностические карты выдают всем, даже не осматривая машину.

Факт

Если из-за неисправности автомобиля, фактически не прошедшего ТО, случится авария, страховщик будет вправе через суд взыскать с его владельца сумму покрытия ущерба.

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