10 ноября
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Автоновости

За рекордную сумму продали чемпионский Ferrari Шумахера

Болид Ferrari F2003-GA продали на аукционе за рекордную сумму.

Российский этап чемпионата мира «Формулы-1».
Российский этап чемпионата мира «Формулы-1».
kremlin.ru

В 2003 году Михаэль Шумахер на нем выиграл чемпионский титул.

За болид заплатили около 15 млн. долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой Sotheby’s.

Гонщик выиграл на этой машине свой шестой титул чемпиона «Формулы-1».

Всего Шумахер провел девять Гран-при, в пяти из которых одержал победу. Семикратный чемпион мира.

Травма

Спортсмен получил тяжелую черепно-мозговую травму в 2013 году на горнолыжной трассе, напоминает bfm.ru. Гонщик вместе со своим сыном Миком и его другом проводил отпуск во Французских Альпах. Во время катания по необорудованному склону на горных лыжах гонщик наехал на слегка припорошенный снегом камень и упал, ударившись головой так сильно, что даже его шлем раскололся на части.

Его семья почти не сообщает о состоянии здоровья автогонщика. В 2019 году СМИ сообщили, что Михаэль Шумахер пришел в сознание после 5 лет в коме.

Сообщалось, что еженедельный уход за ним оценивается в 115 тыс. фунтов стерлингов.

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