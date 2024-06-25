Правда ли запретят продажи iPhone в России
Несмотря на то, что цель закона является очевидной, в нем нет прямого требования о запрете продаж iPhone в России. В соответствии с его положениями продавцы должны гарантировать совместимость смартфонов с приложениями отечественных магазинов.
Таким образом, это обязательная мера, а не запретительная.
RuStore — альтернатива App Store на iOS
Новый закон фактически должен стать одним из элементов, обеспечивающих полноценную работу iPhone. Весной 2022 года Apple не только прекратила поставки своей продукции в Россию, но и ограничила оплату приложений и подписок, работу бесконтактных платежных сервисов и возможность неограниченной загрузки софта.
Решить эти проблемы призван российский магазин приложений, который уже два года работает на Android. Единственное препятствие — отсутствие разрешения от Apple на его работу на iOS.
В Госдуме планируют добиться от компании снятия этого ограничения, как в Евросоюзе. А во избежание отказа готовится необходимая правовая база, в том числе новый закон и iOS-версия RuStore.
Как установить банковские приложения на iPhone в России
Чаще всего люди прибегают к скачиванию банковских приложений в самом банке.
Однако есть несколько способов, как это можно сделать самостоятельно.
- Повторная установка ранее удаленного приложения.
- Первичная установка приложения.
- Сторонний установщик приложений Scarlet.
А если технику Apple все-таки запретят продавать в России
Тогда ее можно будет ввозить из-за границы. Это можно делать и сейчас. В некоторых странах iPhone стоят дешевле, чем в России.
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