Законопроект о запрете продажи смартфонов и планшетов Apple без российского аналога AppStore внесли в Госдуму. Altapress.ru разобрался, правда ли будут действовать ограничения.

Правда ли запретят продажи iPhone в России

Несмотря на то, что цель закона является очевидной, в нем нет прямого требования о запрете продаж iPhone в России. В соответствии с его положениями продавцы должны гарантировать совместимость смартфонов с приложениями отечественных магазинов.

Таким образом, это обязательная мера, а не запретительная.

RuStore — альтернатива App Store на iOS

Новый закон фактически должен стать одним из элементов, обеспечивающих полноценную работу iPhone. Весной 2022 года Apple не только прекратила поставки своей продукции в Россию, но и ограничила оплату приложений и подписок, работу бесконтактных платежных сервисов и возможность неограниченной загрузки софта.

Решить эти проблемы призван российский магазин приложений, который уже два года работает на Android. Единственное препятствие — отсутствие разрешения от Apple на его работу на iOS.

В Госдуме планируют добиться от компании снятия этого ограничения, как в Евросоюзе. А во избежание отказа готовится необходимая правовая база, в том числе новый закон и iOS-версия RuStore.

iPhone 13 Pro Max. unsplash.com

Как установить банковские приложения на iPhone в России

Чаще всего люди прибегают к скачиванию банковских приложений в самом банке.

Однако есть несколько способов, как это можно сделать самостоятельно.

Повторная установка ранее удаленного приложения.

Первичная установка приложения.

Сторонний установщик приложений Scarlet.

А если технику Apple все-таки запретят продавать в России

Тогда ее можно будет ввозить из-за границы. Это можно делать и сейчас. В некоторых странах iPhone стоят дешевле, чем в России.

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