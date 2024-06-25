25 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Лучший выбор

Что делать, если в России запретят продажу iPhone — разбор altapress.ru

Законопроект о запрете продажи смартфонов и планшетов Apple без российского аналога AppStore внесли в Госдуму. Altapress.ru разобрался, правда ли будут действовать ограничения.

iPhone 13.
iPhone 13.
unsplash.com

Правда ли запретят продажи iPhone в России

Несмотря на то, что цель закона является очевидной, в нем нет прямого требования о запрете продаж iPhone в России. В соответствии с его положениями продавцы должны гарантировать совместимость смартфонов с приложениями отечественных магазинов.

Таким образом, это обязательная мера, а не запретительная.

RuStore — альтернатива App Store на iOS

Новый закон фактически должен стать одним из элементов, обеспечивающих полноценную работу iPhone. Весной 2022 года Apple не только прекратила поставки своей продукции в Россию, но и ограничила оплату приложений и подписок, работу бесконтактных платежных сервисов и возможность неограниченной загрузки софта.

Решить эти проблемы призван российский магазин приложений, который уже два года работает на Android. Единственное препятствие — отсутствие разрешения от Apple на его работу на iOS.

В Госдуме планируют добиться от компании снятия этого ограничения, как в Евросоюзе. А во избежание отказа готовится необходимая правовая база, в том числе новый закон и iOS-версия RuStore.

iPhone 13 Pro Max.
iPhone 13 Pro Max.
unsplash.com

Как установить банковские приложения на iPhone в России

Чаще всего люди прибегают к скачиванию банковских приложений в самом банке.

Однако есть несколько способов, как это можно сделать самостоятельно.

  • Повторная установка ранее удаленного приложения.
  • Первичная установка приложения.
  • Сторонний установщик приложений Scarlet.

А если технику Apple все-таки запретят продавать в России

Тогда ее можно будет ввозить из-за границы. Это можно делать и сейчас. В некоторых странах iPhone стоят дешевле, чем в России.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Поэзия в «Шишковке»
Путешествие к звездам
Фильм «Унесенные призраками»
Фильм «Хозяин Алтайских гор»
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость