В iPad появился встроенный калькулятор, который пользователи ждали с момента анонса первой модели устройства.

Новый калькулятор выделяется своей способностью работать с переменными, что позволяет решать алгебраические уравнения и наблюдать за изменением результатов в реальном времени при смене значений переменных.

Кроме того, в приложении можно создавать графики. Калькулятор также может автоматически суммировать список чисел, что удобно для быстрого подсчета.

Еще одна интересная функция — возможность писать выражения вручную с помощью Apple Pencil. Когда пользователь ставит знак равенства, калькулятор сразу вычисляет ответ и показывает его в рукописном виде, имитируя почерк пользователя.

Калькулятор также имеет функцию истории вычислений и преобразования единиц измерения, что делает его универсальным инструментом для различных задач.

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