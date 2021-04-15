Главный книжный критик страны рассказала барнаульцам, чем «болеет» литература и какие книги точно стоит прочитать

Недавно в краевой библиотеке им. Шишкова завершился фестиваль «Издано на Алтае» (результаты — тут ). Его главным хедлайнером стала один из самых популярных книжных критиков страны Галина Юзефович. На онлайн-встрече с читателями она рассказала о самочувствии российского книжного рынка, почему аудиокниги захватывают мир и какие новинки точно нельзя пропустить.

Диагноз: все плохо

— Книжная отрасль России поживает, мягко скажем, неважно. Какие симптомы плохого состояния? Невероятно низкие тиражи. За 12 лет они обрушились на 40−60%.

Сегодня средний тираж — жалкие 2−5 тыс. экземпляров, для нашей огромной страны с традиционным уровнем интереса к чтению это трагически мало. Для сравнения, такие тиражи нормальны для такой страны, как Норвегия.

За прошедший год все стало еще хуже — на пике пандемии и закрытых книжных магазинов, книжная розница упала на 60−80%.

Следствием низких тиражей и плохой розницы стали низкие авторские гонорары. Писатели получают смешные деньги, на которые нельзя зарабатывать писательством. Чтобы иметь возможность выделять 8-% рабочего времени на писательство, нужно быть Гузель Яхиной, а лучше Борисом Акуниным или Дарьей Донцовой.

Еще одна проблема — отсутствие литературных агентов, которые обеспечивали бы приток новых авторов в издательства. Во всех странах издательства — довольно консервативные учреждения, которые не очень горят желанием публиковать что-то новое.

Литературные агенты — это люди, которые отважно ныряют в глубины новых имен и названий, вытаскивают и на свой страх и риск предлагают издательствам. В нормальной ситуации они получают от 10 до 30 процентов от авторского гонорара.

В Барнауле открылся книжный фестиваль «Издано на Алтае» Дмитрий Лямзин

В России авторский гонорар в среднем составляет 80 тысяч рублей. И в дальнейшем с продаж он может получить тысяч 20−30 в год. Как вы понимаете, если человек не пишет по два романа в месяц, то это не те деньги, на которые можно жить. Понятно, что если от этих денег платить еще и агенту — то писатель совсем останется ни с чем.

Отсутствие литературных агентов в России приводит к тому, что начинающему автору очень сложно найти свой путь к читателю, издателю и славе.

Все плохо у нас и с книготорговлей. Рискну предположить, что в Барнауле есть магазины сети «Читай-город» и небольшой независимый книжный магазин, где можно найти чуть более необычную литературу. Соответственно, более 80 процентов россиян покупают издания в оффлайновых магазинах.

В Барнауле открылся книжный фестиваль «Издано на Алтае» Дмитрий Лямзин

Поскольку магазинов мало и выбор примерно одинаков, книготорговля развита не слишком хорошо. Люди не имеют возможности узнавать о новых книгах и их покупать.

К тому же есть такая история, как короткий покупательский импульс. Когда мы приходим в магазин, видим книгу, она нас заинтересовала, мы ее берем сразу или открываем приложение любого маркетплейса и заказываем ее онлайн. Если мы не можем ни того, ни другого — например, в магазине она слишком дорогая, а онлайн раскуплена — покупатель про нее забывает.

В Барнауле открылся книжный фестиваль «Издано на Алтае» Дмитрий Лямзин

Также в России не эффективно работают литературные премии. Во всем мире они — важнейший маркетинговый институт. Мы узнаем о книгах благодаря литературным премиям. К сожалению, в России они не сумели стяжать себе достаточного авторитета, чтобы влиять на читательские предпочтения.

Скажем, в Великобритании при попадании книги в лонг-лист Букеровской премии продажи увеличиваются примерно в сто раз. При попадании в короткий список — еще больше. Потому что британцы привыкли доверять этой литературной премии.

В России такая привычка не сформирована. При попадании в список премии «Большая книга» продажи увеличиваются лишь в рамках статистической погрешности.

Любая литература чувствует себя лучше, если она включена в широкий мировой контекст, как это было в начале XX века, когда русская литература читалась в той же степени хорошо, что и на родине. В этом плане, например, Толстой был мировой звездой. Сегодня у нас нет таких примеров.

В Барнауле открылся книжный фестиваль «Издано на Алтае» Дмитрий Лямзин

Можно сказать, что это связано с упадком литературы в целом, но не все так просто. Россия в целом в мире не очень в моде, воспринимается как «плохой парень» и это отвращает как читателей, так и издателей. Играет роль и некоторая «герметичность»: русские писатели пишут для русских читателей.

Читатель не имеет возможности опираться на экспертное мнение. Литературная критика — такой же институт, который в идеале должен влиять на читателя. Критики формируют литландшафт, который они описывают и осмысляют.

В России же людей, которые системно, постоянно и на высоком уровне писали бы о книгах, очень мало. Думаю, мы назовем лишь с десяток имен.

Также российский книжный рынок предельно монополизирован. Существует одно большое издательство Эксмо/АСТ, которое контролирует 60−80 процентов рынка. К тому же это не просто издательство, а интегрированный холдинг.

Им принадлежат несколько онлайн-сервисов, например, «Литрес» или Mybook. «Читай-город» — тоже его часть. Поэтому заходя в этот магазин, будьте готовы, что значительная часть ассортимента — это книги этого издательства.

В Барнауле открылся книжный фестиваль «Издано на Алтае» Дмитрий Лямзин

Следствием всего этого молодые талантливые авторы «вымываются» из писательского дела — чтобы заработать на жизнь, они вынуждены работать копирайтерами или журналистами.

Надежда есть

— Понятно, что жаловаться на жизнь легко и приятно — выглядишь невинным страдальцем. Гораздо интереснее найти более позитивные тенденции — и сегодня они тоже есть.

Вновь возрастает интерес к малой прозе, несмотря на то, что значительную часть рынка занимают романы. Когда временной ресурс ограничен, хорошо предлагать читателю короткие, компактные, обозримые фрагменты текста. Это вовлекает людей в чтение и возвращает привычку читать, что радует.

В Барнауле открылся книжный фестиваль «Издано на Алтае» Дмитрий Лямзин

Огромный интерес сейчас к литературе нон-фикшн. 10 лет назад 100 процентов рынка просветительской литературы составляли книги переводные. В России этого жанра не было. Причем у нас зачастую нон-фикшн пишут лучше, чем на Западе. Русский нон-фикшн — это та часть русской литературы современной, которая довольно активно экспортируется.

Сейчас мы находимся на подъеме литобразования. Раньше на всю страну был один институт им. Горького (который унаследовал большую часть достоинств и недостатков от советской эпохи), сейчас мы видим, что появляются альтернативные формы обучения. А это говорит о том, что «если звезды зажигают, значит, это кому-то нужно».

В Барнауле открылся книжный фестиваль «Издано на Алтае» Дмитрий Лямзин

А еще в России очень бурно развиваются книжные клубы.

Громкий аудиобум

— Сегодня мы живем на этапе колоссального аудитопрорыва. Аудиокниги захватывают рынок, причем делают это очень правильным способом.

Это не конкурент и не замена бумажным книгам. 70 процентов слушателей аудиокниг — это люди, которые раньше в среднем читали четыре книги в год, что очень мало.

В Барнауле открылся книжный фестиваль «Издано на Алтае» Дмитрий Лямзин

Интересно, что спрос повысился после выхода книг, которые изначально пишутся для аудиоформата. И только потом выходят в бумажном виде. Фактически появляется новый тип литературы — для потребления на слух.

Я собрала три самых громких проекта за последнее время. Первый — это «Тени тевтонов» Алексея Иванова.

Одна линия событий разворачивается в 1945 году, советские войска захватывают Восточную Пруссию, в подземельях тевтонского ордена герои ищут некий магический артефакт, «меч сатаны». История предмета раскрывается во второй линии романа, в XVI веке. У произведения очень динамичное, захватывающее повествование.

Второй — это «Пост» Дмитрия Глуховского. Он до сих пор не вышел в виде книге, то есть произведение существует только для слушателей.

Речь идет о постапокалиптической реальности: Россия погибла в результате некой катастрофы, а главные герои живут на блокпосте на Волге, где защищают границы оставшегося мира. Граница проходит на мосту через реку.

И однажды на этом мосту появляется поезд. Что за силы едут в нем, кто же прорывается в вагонах из необитаемых мест — это героям и предстоит узнать.

Также в аудиоформате вышла книга «Маса» Бориса Акунина — спинофф историй о сыщике Эрасте Фандорине. Это приключения оруженосца и верного помощника Масы после смерти его патрона. Получился очень ностальгический оммаж к циклу лучших времен.

Новые имена

— Понятно, что новым именам сегодня пробиться до издателя и читателя непросто. Тем не менее, вот четыре книги, которые я бы хотела порекомендовать.

Все мы знаем фамилию Пелевин, но мы ее знаем в сочетании с именем Виктор. Сейчас на горизонте возник еще один человек с такой же фамилией, только зовут его Александр. Это молодой писатель из Санкт-Петербурга, автор четырех романов: «Здесь живу только я», «Калинова Яма», «Четверо» и «Покров 17».

В последнем его романе «Покров 17» тоже разворачиваются две временные линии — это 1942 и 1993 года. Автор романа о Второй мировой войне отправляется писать статью о странной закрытой территории «Покров 17».

Он обнаруживает, что внутри происходит совершенно не то, что он себе представлял. Это не секретное производство, а чудовищная аномалия, местность, в которой реально обитают чудовища.

Научный институт пытается разобраться в происходящем, но это у них не очень хорошо получается. Внезапно главный герой начинает видеть некоторые параллели с собственным романом о Второй мировой.

Это очень увлекательная книга, в которой хочется разобраться, что же происходит на самом деле. С другой стороны, это произведение не столько ради простой интересной истории, в ней есть глубокие социально-философские и исторические месседжи.

«Риф» Александра Поляринова — это прекрасный пример бестселлера из ниоткуда. Одна из трех героинь живет в северном промышленном городе и узнает, что задолго до ее рождения здесь произошел расстрел рабочей демонстрации.

Понятно, что это отсылает нас к событиям 1964 года в Новочеркасске, о чем недавно снял фильм «Дорогие товарищи» Кончаловский.

Вторая героиня снимает документальное кино и интересуется историей секты. А третья женщина, молодая американка, оказывается вовлечена в секту, которой владеет ее научный руководитель — яркий, харизматичный, бесконечно жестокий, который получает удовольствие от того, что подчиняет своей воле собственных студентов.

Эти три истории сходятся довольно неожиданным способом. И все они приходят к интересному синтезу авторской мысли. Собственно, основная идея этого романа в том, что непроработанные исторические травмы, темные пятна прошлого делают человека легкой добычей разного рода манипуляторов. Единственный способ борьбы с этим — это осмысление и переживание тех самых травм прошлого.

Третья книга, которая внезапно оказалась в центре большого скандала — это «Невероятные происшествия в женской камере № 3» Киры Ярмыш. На проходящей книжной ярмарке «Нон-фикшн» ее руководство в одностороннем порядке запретило презентацию издания.

Причина странная — Кира Ярмыш, которая является пресс-секретарем Алексея Навального, сейчас находится под домашним арестом до конца июня. Хотя она написала книгу не политическую и не пропагандическую. Что возвращает нас к мысли о том, что писателям приходится заниматься чем-то еще, помимо литературы.

Это отличный роман, который начинается как политический, продолжается как мистический, а заканчивается как философский. Начинается он с того, что молодая москвичка отправляется на юг, попадает на несанкционированный митинг, потом в тюрьму и проводит там 10 дней.

Там она встречается с другими девушками, которых посадили за езду без прав — и внезапно в этом совместном пребывании в тюрьме, которая выглядит совсем не ужасно, героиня замечает потайное дно во всем, что ее окружает.

И это оказывается размышлением автора о России, современном состоянии общества, положений женщин. В общем, это увлекательное, многослойное повествование, которое, на мой взгляд, совершенно достойно того, чтобы о нем говорили вне политического контекста, а как о высоком образчике современной прозы.

И последняя книга — это «Павел Чжан и прочие речные твари» Веры Богдановой. Автор начинала как писатель-фантаст под псевдонимом Вера Огнева. Она писала энергичные, очень выстроенные на западный манер произведения — что-то похожее на «Голодные игры», «Дивергент» и прочее.

«Павел Чжан и прочие речные твари» — это социально-философская фантастика. Россия находится под влиянием Китая, но это не выглядит, как кошмарная оккупация, скорее как естественный путь развития.

А вот что не совсем естественно — так это то, что профессиональная идентичность «съела» идентичность человеческую. То есть люди определяют себя и близких людей исключительно через то, что они делают.

Персональное, духовное, интеллектуальная жизнь вынесена на периферию — в фокусе оказываются только твои профессиональные достижения. И вот Вера Богданова конструирует некоторую героя, ищущего свою связь с корнями в мире, котором самым главным оказалась работа. Думаю, что такую ситуация несложно спроецировать на собственный опыт.

Коротко говоря, у нас появилось достойное количество новых имен и книг, которые имеют полное право встать на полку рядом с книгами более известных и опытных мастеров.

Какие еще книги посоветовала Юзефович

Сборник разных текстов «Конец света , моя любовь» Аллы Горбуновой

моя любовь» Аллы Горбуновой «Земля случайных чисел» Татьяны Замировской — рассказы , существующие на грани между фантастикой и реальностью

существующие на грани между фантастикой и реальностью Хоррор-рассказы «Вьюрки» Дарьи Бобылевой

Документальный роман «Безлюдное место. Как ловят маньяков в России» Саши Сулим

«Вирус , который сломал планету» Ирины Якутенко

который сломал планету» Ирины Якутенко Исследование «Опасные советские вещи. Городские легенды и страхи в СССР» Александры Архиповой и Анны Кирзюк

Познавательная книга «Евангелие от LUCA» биолога Максима Винарского о всеобщем предке , жившем 4 млрд лет назад

Что известно о критике

Галина Юзефович — российский литературный критик. Дочь писателей Леонида Юзефовича и Анны Бердичевской. В 1999 году закончила историко-филологический факультета РГГУ.

Сразу после выпуска ее литературные обзоры печатали в таких изданиях, как «Ведомости», «Огонёк», «Эксперт», «Итоги», в «толстых» литературных журналах — «Знамя» и «Октябрь».

В 2013 году входила в жюри литературной премии НОС. С 2014 года является обозревателем интернет-издания «Медуза».

Юзефович написала три книги: «Удивительные приключения рыбы-лоцмана: 150 000 слов о литературе», «О чем говорят бестселлеры. Как все устроено в книжном мире» и «Таинственная карта. Неполный и неокончательный путеводитель по миру книг».

Критик ведет свой канал на Youtube, где берет интервью у российских знаменитостей. Является приглашенным гостем в передаче «Вечерний Ургант», где рассказывает о книжных новинках.