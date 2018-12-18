Как попасть в сказку, не выезжая из города

Когда бешеный круговорот дел захлестывает, стоит подарить себе роскошный отдых, не выезжая из Барнаула. В гостевом комплексе «Берендей House» время словно замедляет ход и есть только здесь и сейчас.

Продуманные интерьеры в духе швейцарских шале станут отличной площадкой для вдохновляющего отдыха, а также запоминающихся праздников — свадеб, корпоративов, семейных торжеств. Здесь есть все, чтобы проведенное время стало лучшим, а персональный СПА-комплекс с зимним бассейном дополнят атмосферу сказочного отдыха.

Здесь начинаешь чувствовать себя уютно с первой миллисекунды, едва перешагнув порог. В «Берендей House» все пропитано красотой. В это место определенно хочется вернуться снова и снова.

Гостевой комплекс «Берендей House». Фото предоставлено рекламодателем Гостевой комплекс «Берендей House». Фото предоставлено рекламодателем Гостевой комплекс «Берендей House». Фото предоставлено рекламодателем

Побыть наедине с собой или провести время с любимыми — «Берендей House» просто создан для комфорта и умиротворения. Отдельным плюсом является статус места. О времени, проведенном здесь, захочется рассказать в соцсетях, при этом персонал комплекса ценит и бережет комфорт постояльцев.

Сейчас уже открыто бронирование свадебных дат в 2019 году. Самое время успеть занять лучшие из них для идеальных мероприятий любого формата.

Гостевой комплекс «Берендей House». Фото предоставлено рекламодателем