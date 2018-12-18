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Как попасть в сказку, не выезжая из города

Существуют места, где, побывав раз, мечтаешь оказаться снова.

Гостевой комплекс «Берендей House».
Гостевой комплекс «Берендей House».
Фото предоставлено рекламодателем

Когда бешеный круговорот дел захлестывает, стоит подарить себе роскошный отдых, не выезжая из Барнаула. В гостевом комплексе «Берендей House» время словно замедляет ход и есть только здесь и сейчас.

Продуманные интерьеры в духе швейцарских шале станут отличной площадкой для вдохновляющего отдыха, а также запоминающихся праздников — свадеб, корпоративов, семейных торжеств. Здесь есть все, чтобы проведенное время стало лучшим, а персональный СПА-комплекс с зимним бассейном дополнят атмосферу сказочного отдыха.

Здесь начинаешь чувствовать себя уютно с первой миллисекунды, едва перешагнув порог. В «Берендей House» все пропитано красотой. В это место определенно хочется вернуться снова и снова.

Гостевой комплекс «Берендей House».
Гостевой комплекс «Берендей House».
Фото предоставлено рекламодателем
Гостевой комплекс «Берендей House».
Гостевой комплекс «Берендей House».
Фото предоставлено рекламодателем
Гостевой комплекс «Берендей House».
Гостевой комплекс «Берендей House».
Фото предоставлено рекламодателем

Побыть наедине с собой или провести время с любимыми — «Берендей House» просто создан для комфорта и умиротворения. Отдельным плюсом является статус места. О времени, проведенном здесь, захочется рассказать в соцсетях, при этом персонал комплекса ценит и бережет комфорт постояльцев.

Сейчас уже открыто бронирование свадебных дат в 2019 году. Самое время успеть занять лучшие из них для идеальных мероприятий любого формата.

Гостевой комплекс «Берендей House».
Гостевой комплекс «Берендей House».
Фото предоставлено рекламодателем
«Берендей House», гостевой дом

Адрес: г. Барнаул, СНТ Березовая роща, 1/3 — 61

Телефон: (385−2) 69−22−17

Инстаграм: @berendeyhouse22

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