Майский паводок, раки на льду, детали для спутников. Что произошло на Алтае

- Обь у Барнаула может подняться до критического уровня уже в мае. Об этом стало известно накануне в администрации Барнаула прошло заседание комиссии по пропуску паводковых вод. В Барнауле ожидается поднятие уровня воды в Оби до 540–580 сантиметров в течение третьей декады мая. Критический уровень воды в реке Обь около Барнаула составляет 540 см.
- Эвакуировали несколько десятков человек из-за пожара в бийской больнице. Пожарные спасли из опасной зоны 41 человека. Наблюдался дым из окна шестого этажа семиэтажного здания больницы.
- Алтайские блюда для свадебного стола представят на международном форуме. В «Доме российской кухни» Алтайский край представит традиционный свадебный обряд староверов-поляков юга региона. Бренд-шеф корнера «Алтай Мясо» Андрей Мытник приготовит свадебный стол с разнообразными сибирскими блюдами, проведет мастер-класс с дегустацией. Гости попробуют холодец с телячьим языком, запеченного с яблоками гуся, фаршированного белыми грибами осетра, кулебяку с сибирской рыбой, раков на ледяной подушке, соленья и напитки. Дело в том, что на Международной выставке-форуме «Россия» пройдет первый Всероссийский свадебный фестиваль.
- Алтайский приборостроительный завод «Ротор» освоил производство около 150 новых видов продукции спецназначения, в том числе — деталей для космической отрасли. Изделия применяются как на спутниках гражданского назначения, так и в интересах Минобороны РФ.
- Вот-вот зацветет черемуха. Всегда ли цветение к похолоданию и почему букеты нельзя держать дома.
А пока за окном плюс 24 градуса тепла. Впереди — два выходных дня перед рабочей неделей. Наслаждайтесь работами в саду, отдыхом за городом, прогулками в парках и поездками на велосипедах.
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