Запахло сексом. Какие духи любят Скарлетт Йоханссон и другие соблазнительные блондинки

Конечно, такую красоту грех не использовать на нужды бьюти-индустрии и у каждой из них — в прошлом или настоящем контракты с парфюмерными домами. Но все-таки, иногда в интервью звезды признаются и в бескорыстной любви к каким то ароматам.

Скарлетт Йоханссон

Скарлетт была лицом аромата Eternity Moment от Calvin Klein в 2004 году. Больше десяти лет назад с ней заключили контракт Dolce & Gabbana и соблазнительная блондинка стала украшением рекламных кампаний ароматов Desire, The One, Rose The One.

Конечно, актриса часто в своих интервью рассказывает о том, чем лично ей нравятся эти запахи. Но, как-то в интервью британскому ELLE несколько лет назад, упомянула, что любит цветочные, не слишком сладкие нежные запахи розы и туберозы и ей нравится смешивать собой моноароматы от небольшой старинной компании из Bourbon French Parfums из Луизианы.

Это компания, основанная в 1843 году французом Огюстом Дуссаном, находится в Новом Орлеане, тогда же появился и первый аромат. В долгой истории марки есть и славные вехи сотрудничества с известными парфюмерами. Bourbon French Parfums производит духи, лосьоны, пудры на заказ маленькими партиями.

Шарлиз Терон

Звезда «Хэнкока» и «Монстра» хорошо запомнилась и тем, как она стремительно несет свое бесподобное тело в рекламе Dior и потом сексуально шепчет «J'Adore, Dior». Естественно, у всех она ассоциируется с этим ароматом и его фланкерами: J’Adore L’Or, J’adore Touche, J’Adore Absolu и другими. Шарлиз является лицом аромата почти 16 лет и честно выполняет свою работу говоря «Я обожаю» и в интервью.

Поэтому сложно найти упоминания о других симпатиях актрисы. Сложно, но можно: например, по англоязычному интернету гуляет шутка о том, что когда-то друзья Терон говорили: «Вначале в комнату вплывает облако Agent Provocateur, а уже за ним появляется сама Шарлиз». Возможно, это связано и с тем, что когда-то актриса снималась в рекламе белья этого бренда и была амбассадором Agent Provocateur. Что это за аромат?

Первый аромат Agent Provocateur появился в 2000 году. Это цветочно-древесный аромат с нотами индийского шафрана, магнолии, гардении, египетского жасмина, марокканской розы, белого кедра, мускуса, амбры.

Шерон Стоун

Хотя об этом сейчас мало кто помнит, но роскошная блондинка тоже в начале девяностых была лицом аромата Eau Parfumee Au The Vert от Bvlgari. И этот цитрусовый аромат с нотами китайского зеленого чая числился в ее фаворитах много лет.

Но, конечно, в разные годы актрисе нравились разные запахи. Например, в 2018 году в интервью The New York Times юбилярша (звезде «Основного инстинкта» тогда исполнилось 60) сказала: «Мне нравятся ароматы Chanel No. 5 и Kai. Еще среди моих любимчиков Dange-Rose от Blumarine.»

Chanel No. 5 в представлении не нуждается. А вот Dange-Rose от Blumarine появился сравнительно недавно, в в 2017 году.

Это цветочно-древесный аромат. В композицию входят базилик, груша, розовый перец; роза, белая фрезия, магнолия; кашмирское дерево, белая амбра и пачули.