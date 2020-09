Тренды осени 2020 в окрашивании волос: тепло возвращается

Первое, чего нельзя не упомянуть, говоря о тенденциях: пандемия повлияла на все, в том числе и парикмахерскую моду. Сразу выяснились минусы сложного профессионального окрашивания в несколько тонов: его невозможного поддерживать самостоятельно, да и стоит оно прилично. Поэтому на повестку дня быстро вышли естественные оттенки и простое однотонное окрашивание и теплые цвета. Но — не только. А теперь — поподробнее.

Розовое золото

Хотя этот вариант окрашивания простым не назовешь, но приходится признать, что розовые оттенки волос не сдают позиций и сейчас. Так что теплый мягкий оттенок Rose Gold — по прежнему маст хэв, в том числе и благодаря Кайе Гербер.

Пряди у лица

Контрастные пряди у лица — тоже знаковый тренд 90-х и уходящего года. По поводу этого тренда мнения разделились: одни стилисты и бьюти-эксперты считают, что эта тинейджерская мода идет на спад. Другие, наоборот, уверены, что она набирает обороты и среди взрослого населения. Только вместо надоевших светлых прядей в ход пойдут контрастные к основному цвету волос. А что? Это и самой сделать легко и в Инстрагам отлично выглядит.

Медовый блонд

Еще один неочевидный показатель тренда на упрощение — теплые оттенки блонда: медовый, золотистый и прочее. Казалось бы, при чем тут это? Но все блондинки понимают, почему: холодных тонов гораздо сложнее добиться, их труднее и дороже поддерживать, чего нельзя сказать про теплые. Да и соскучились многие по теплу.

Красное вино

И это не шутка — винные оттенки: бордо, марсала, выныривают из забвения и перестают восприниматься смешной приметой начала девяностых. Наоборот, иронично обыгранные, они в авангарде трендов. Правда, это тот случай, когда окрашивание должно быть сложным, в 2−3 оттенка, чтобы не выглядеть дешево.

Русый

И, на десерт, как говорится, «the last, but not the least» — последний по перечислению, а не по значению. Самый главный хит сезона — русые цвета волос, такие родные для большинства россиян. С чего бы вдруг? Причина в повальной моде на натуральность и последствие самоизоляции — некоторые просто отрастили природный цвет и он им неожиданно понравился. Тем же, кому хочется вернуться в первозданное состояние, но пока не получается, рекомендуется начать окрашивание в русые оттенки.