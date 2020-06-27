Цветотипы внешности: откуда взялась эта теория и как она работает

Самый простой способ получить комплименты окружающих — это удачно подобрать к лицу цвет одежды. Тоже самое можно сказать о цвете волос и палитре макияжа. Только с помощью цвета можно визуально скинуть лет пять или, наоборот, добавить. Теория цветотипов внешности — один из базовых инструментов, с которыми работают стилисты и колористы. Как она работает — коротко в нашем материале.

Кто придумал?

Те, кто помнит первый глянец на просторах СССР — журналы Burda Moden, может вспомнить и то, что именно там и впервые эта теория на русском и прозвучала. Смысл ее в том, что всех женщин, исходя из природных данных, можно разделить на 4 цветовых типа: «Зима», «Лето», «Осень», «Весна». И у каждого типа есть своя палитра оттенков которая подчеркнет, или наоборот, убивает естественные краски. Теория цветотипов универсальна — она помогает выбрать не только подходящую гамму в одежде, но что еще важнее — правильный оттенок волос у парикмахера, его интенсивность и глубину.

То же самое можно сказать о макияже. Поэтому зачастую «вау-эффект» от преображений, когда женщина побывала в руках профессиональных стилистов, зависит именно от того, насколько ей правильно подобрали эту палитру. Интересно, что эта теория до сих пор вызывает кучу споров и разных интерпретаций. И, кстати, имеет богатую предысторию. На Западе мода на имидж-консультирование пришла лет на двадцать раньше, чем в Россию — в конце 70-х.

Пионером цветотипирования стала американская косметолог Бернис Кентнер. Именно она придумала ключевые понятия этой теории: 4 типа внешности, разделенные по типу сезонности. И аббревиатура самой теории CMAS происходит от названия ее книги. «Color Me a Season».Но, первым, кто обратил внимание, что одни люди выглядят выигрышнее в холодных тонах, а другие — в теплых, был художник Роберт Корр, автор идеи «цветового ключа».

Сама же идея цветового конструктора имеет более глубокие корни и опирается на работы 20-х годов знаменитого швейцарского художника и теоретика искусства Йоганнеса Иттена. В 80 е выходили еще книги, которые развивали и дорабатывали эту теорию — одной из самых популярных стала Color me beautiful Кэрол Джексон.

Четыре сезона

Теория сезонов актуальности не потеряла, принцип остался тот же, но дифференциаций стала гораздо больше: теорию развили, дополнили, из 4 типажей стало 12. Некоторые стилисты придумывают авторские трактовки. Но суть осталась прежней: есть 4 основных цветотипа внешности, которые определяются по двум параметрам: теплая гамма или холодная, есть контраст или нет. Как определить? По трем критериям — цвет кожи, глаз и волос.

Волосы, правда, критерий не очень надежный, поскольку многие свой натуральный цвет не очень помнят. К тому же он может иметь достаточно сложный природный оттенок.

Если гамма — холодная и контрастная, то это «Зима», холодная неконтрастная — «Лето», теплая неконтрастная «Весна», теплая контрастная «Осень"Казалось бы, просто. Но, подвох в том, что на практике ярко выраженных типажей мало, а много тех, у кого присутствуют во внешности и холодные и теплые тона. К тому же, если цвет глаз определить просто, то тон кожи достаточно сложно. Особенно много путаницы между типажами «Весна» и «Лето». Как быстро определить холодные или теплые краски преобладают?

Есть два способа. Первый — сесть возле зеркала при дневном освещении, без макияжа, зато с 2 кусками тканей Неважно, что это полотенце, или блузка, важен цвет. Один должен быть розовым,, другой — персиковый. Приложите к лицу персиковый, допустим, платок и посмотрите на себя. Вид бледный и усталый? Значит, у вас холодный типаж. Если свежий — то теплый.

Еще один экспресс тест — определить цвет вен на запястьях — синие с фиолетовым — холодный типаж. Зеленоватые — теплый. Теперь поподробнее о типажах.

Зима. Холодный контрастный тип.

Цвет кожи с розовым, сероватым, голубоватым подтоном, оливковый, фарфорово-белый. Веснушек не бывает.

Цвет глаз: темно-карий, синий, серый, голубой, изумрудно-зеленый. Главное — он всегда яркий, часто голубоватый белок.

Волосы — темно коричневые, черные, платиновый блонд.

Брови и ресницы: всегда темные

Типичные представители: Элизабет Тейлор, Моника Белуччи,

Лето. Холодный неконтрастный тип.

Цвет кожи: светлая, с розоватым, розово-бежевым или сероватым подтоном. Веснушки сероватые.

Цвет глаз: синий, прохладно-голубой, зелено-голубой, серый, серо-голубой.

Цвет волос: пепельные, коричневые, пепельный блонд, темно-русые.

Брови и ресницы: чаще всего темные

Типичный представитель: Шерон Стоун, Шарлиз Терон

Весна. Теплый неконтрастный тип.

Цвет кожи: бледная, прозрачная, молочно-белый, слоновой кости, с бежевым или желтоватым подтоном.

Цвет глаз: серо-зеленый, зеленый с золотистыми крапинками, светло-коричневый, голубой.

Цвет волос: медовый, золотистый блонд, светло-рыжий, светло-коричневый, русый с каштановым оттенком.

Брови и ресницы: обычно светлые

Типичные представители: Николь Кидман, Светлана Ходченкова.

Осень. Теплый контрастный тип.

Цвет кожи: может быть как очень светлая молочная, так и смуглая, но всегда с желтоватым или золотистым подтоном, и без румянца. Часто с золотисто-коричневыми веснушками.

Цвет глаз: карий, коричневый, зеленовато-коричневый, янтарный, зеленый. Всегда с золотистыми вкраплениями.

Цвет волос: каштановый, рыжий, темно- коричневый. Но всегда — теплый.

Брови и ресницы: могут быть как темные, так и светлые.

Типичные представители: Джулия Робертс, Джулианна Мур