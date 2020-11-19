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Экономика

Акцизы хотят ввести на продукты с сахаром и солью. Подорожают пельмени, лимонады и не только

В России предложили ввести акцизы на продукты, в которых превышено содержание соли и сахара, чтобы оздоровить население, пишут «Известия».

Продуктовый магазин. Корзина.
Продуктовый магазин. Корзина.
СС0

Такое предложение содержится в письме Общественной палаты, Российского союза налогоплательщиков и Института развития правового обществ, которое адресовали главам Минфина, Минпромторга и Минздрава.

Речь идет о продуктах, в которых содержание соли и сахара на 100 грамм товара превышает 2,5 гр. и 22,5 гр. соответственно.

«К таким продуктам планируют отнести соусы, консервы, готовую мясную продукцию, пиццу, пельмени, фастфуд, сладкие газированные напитки», — отмечает издание.

Кроме того, по мнению члена ОП Артема Кирьянова, необходимо ввести акцизы на торты и пирожные.

Фестиваль пельменей в с. Луговое
Фестиваль пельменей в с. Луговое

Общественник подчеркнул, что средства от акцизов можно направлять на профилактику неинфекционных заболеваний, в частности, диабета второго типа.

«Определение точного размера акциза — компетенция законодателя. Но дополнительные 50 копеек к стоимости вредных товаров — меньшее зло, чем траты на лечение, например, диабета второго типа», — пояснил Кирьянов.

При этом авторы инициативы отметили, что акцизы можно не вводить для ряда продуктов, в которых естественно высокое содержание сахара и соли.

Ранее производители сигарет попросили премьера Михаила Мишустина не повышать акциз — ожидается внеплановый рост на 20%.

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